Легендарный нападающий Лионель Месси официально стал игроком американского клуба Интер Майами. Аргентинец будет одноклубником украинского защитника Сергея Кривцова.
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Месси подписал контракт с клубом Дэвида Бекхэма сроком до лета 2025 года. Аргентинец достался до Интер Майами абсолютно бесплатно. В начале июня Лео покинул французский ПСЖ на правах свободного агента
На звездного футболиста претендовали несколько клубов. Саудовский Аль-Хиляль предложил Месси космическую зарплату в 1 млрд евро в год. Также мечтали вернуть свою легенду каталонцы. Однако аргентинец избрал себе другой вариант продолжения карьеры.
Что известно о новом клубе Месси
- Интер Майами был основан в 2018 году.
- Клуб принадлежит группе инвесторов во главе с Дэвидом Бекхэмом.
- В 2020 году Интер Майами дебютировал в MLS.
- Зимой 2023 года игроком "цапель" стал украинец Сергей Кривцов.
- В нынешнем сезоне новая команда Месси занимает последнюю строчку в турнирной таблице.