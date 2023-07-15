Легендарный нападающий Лионель Месси официально стал игроком американского клуба Интер Майами. Аргентинец будет одноклубником украинского защитника Сергея Кривцова.

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Месси подписал контракт с клубом Дэвида Бекхэма сроком до лета 2025 года. Аргентинец достался до Интер Майами абсолютно бесплатно. В начале июня Лео покинул французский ПСЖ на правах свободного агента

На звездного футболиста претендовали несколько клубов. Саудовский Аль-Хиляль предложил Месси космическую зарплату в 1 млрд евро в год. Также мечтали вернуть свою легенду каталонцы. Однако аргентинец избрал себе другой вариант продолжения карьеры.

Что известно о новом клубе Месси