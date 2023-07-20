В маямском клубе уже воссоединились Лионель Месси да Серхио Бускетс. Теперь к этой компании может добавиться еще и ветеран футбола и бывшая звезда Барселоны Андрес Иньеста.

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Еще одна футбольная легенда наденет футболку Интера

39-летний испанский полузащитник вроде бы согласился перейти в Интер Майами. Легендарный футболист ради Интера отверг предложения Альбасете и Аль-Хиляля из Саудовской Аравии.

Напомним, что со 2 июля 2023 года Иньеста является свободным агентом, ведь у него закончился контракт с японским Виселом Кобе. В сезоне 2022/2023 полузащитник отыграл 6 матчей, в которых не запомнился результативными действиями.

Следующий клуб будет лишь третьим в успешной карьере Иньесты, до 2018-го игравшего за Барселону, а затем 4 года в Японии.

Также в Интер Майами сватают уже находящегося без клуба бывшего защитника Барселоны Жорди Альбу.

Все больше футбольных звезд переходят в США и Саудовскую Аравию после трансферов туда Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Напомним, что в футболке Интера уже выступает украинский защитник Сергей Кривцов, даже не мечтавший, что будет играть в такой звездной компании.

Впереди в Интер Майами групповой раунд Кубка лиги. 22 июля команда сыграет против Крус Асуль.