30 июня завершается контракт Лионеля Месси с ПСЖ. В интервью ESPN 35-летний аргентинец подтвердил уход из парижского клуба.

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Не могут разлучиться

Комментарий звезды мирового футбола появился в аккаунте ESPN Futbol Argentina в Twitter.

Я очень счастлив, что имел возможность представлять ПСЖ. Я получил большое удовольствие, играя в этой команде с таким количеством качественных игроков. Хочу поблагодарить клуб за потрясающий опыт,

– цитирует форварда ESPN.

Однако через некоторое время прощальные слова Месси были удалены. Возможно, французы надеются удержать аргентинца?

Напомним, что ранее тренер ПСЖ Кристоф Галтье анонсировал уход Месси. Однако впоследствии клуб опроверг информацию.

Лионель Месси имеет несколько вариантов продолжения карьеры. Наиболее финансово выгодное предложение предложил саудовский Аль-Хиляль. Также надеется подписать чемпиону мира клуб МЛС Интер Майами. Не исключено, что Лео в последние годы карьеры проведет в родной Барселоне.

К слову. Месси выступал в ПСЖ с лета 2021 года. За это время он забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач в 74 матчах.