30 червня завершується контракт Ліонеля Мессі з ПСЖ. В інтерв'ю ESPN 35-річний аргентинець підтвердив свій відхід з паризького клубу.

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Коментар зірки світового футболу з'явився в акаунті ESPN Futbol Argentina в Twitter.

Я дуже щасливий, що мав нагоду представляти ПСЖ. Я отримав велике задоволення, граючи в цій команді з такою кількістю якісних гравців. Хочу подякувати клубу за приголомшливий досвід,

– цитує форварда ESPN.

Проте через певний час прощальні слова Мессі були видалені. Можливо французи сподіваються втримати аргентинця?

Нагадаємо, що раніше тренер ПСЖ Крістоф Галтьє анонсував відхід Мессі. Проте згодом клуб спростував інформацію.

Ліонель Мессі має декілька варіантів продовження кар'єри. Найбільш фінансово вигідну пропозицію запропонував саудівський Аль-Хіляль. Також сподівається підписати чемпіона світу клуб МЛС Інтер Маямі. Не виключено, що Лео останні роки кар'єри проведе в рідній Барселоні.

До слова. Мессі виступав в ПСЖ з літа 2021 року. За цей час він забив 32 м'ячі та віддав 35 гольових передач у 74 матчах.