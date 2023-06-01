Этим летом Лионель Месси может покинуть ПСЖ. Аргентинец имел конфликт с клубом из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию.

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А теперь тренер парижан Кристоф Галтье заявил. что игра 38 тура Лиги 1 против Клермона станет для Месси последней на "Парк-де-Пренсе". Впрочем, клуб поспешил опровергнуть заявление коуча. ПСЖ настаивает, что журналисты ошибочно поняли его слова.

Кристоф Галтье высказался не совсем корректно. Хотим заверить, что он имел в виду, что матч с Клермоном станет последним для Месси и ПСЖ именно в нынешнем сезоне,

– говорится в заявлении клуба.

Контракт Месси с парижанами истекает в конце июня этого года. Лео перешел в ПСЖ летом 2021 года и за это время забил 32 гола в 74 матчах.

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Вместе с командой нападающий дважды становился чемпионом Франции и выигрывал Суперкубок страны. Впрочем в Лиге чемпионов ПСЖ терпел неудачу, дважды подряд вылетев в 1/8 финала.