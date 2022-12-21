Лионель Месси сделал традиционное фото с кубком в постели, где пьет свой любимый напиток – мате. По состоянию на 21 декабря этот пост набрал уже более 46 миллионов предпочтений. Похоже, что Лео может побить свой установленный рекорд в инстаграмме по количеству лайков.

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Традиционное фото с кубком

Напомним, что другое фото Месси с кубком мира набрало уже более 68 миллионов понравившихся. Оно превзошло рекорд фотографии куриного яйца, который держался с 2019 года.

Доброе утро,

– коротко подписал фото Лео.



Лионель Месси позирует с кубком мира / Фото из инстаграммы футболиста

Напомним, что Месси стал лучшим игроком ЧМ-2022. На этом Мундиале в Катаре Лео принял участие во всех поединках, в которых забил 7 голов (2 из них были забиты в финале) и отдал 3 результативных передачи.

На одном Кубке мира Лионель не собирается останавливаться. Лео заявил, что не собирается заканчивать карьеру в выступлениях за сборную Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию по итогам серии пенальти.

Отметим, что команда уже вернулась в родную страну, где отпраздновала триумф с фанатами. Лионель Месси попал в курьезную ситуацию, которая могла закончиться летальным исходом. Лео и еще несколько игроков Аргентины, праздновавших победу на крыше автобуса, успели избежать контакта с линиями электропередач.