Ліонель Мессі зробив традиційне фото з кубком у ліжку, де п'є свій улюблений напій – мате. Станом на 21 грудня цей пост набрав вже понад 46 мільйонів вподобань. Схоже, що Лео може побити свій же встановлений рекорд в інстаграмі за кількістю лайків.

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Традиційне фото з кубком

Нагадаємо, що інше фото Мессі з кубком світу набрало вже понад 68 мільйонів вподобайок. Воно перевершило рекорд світлини курячого яйця, який тримався з 2019 року.

Доброго ранку,

– коротко підписав фото Лео.



Ліонель Мессі позує з кубком світу / Фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що Мессі став найкращим гравцем ЧС-2022. На цьому Мундіалі у Катарі Лео взяв участь в усіх поєдинках, у яких забив 7 голів (2 з них були забиті у фіналі) та віддав 3 результативні передачі.

На одному Кубку світу Ліонель не збирається зупинятись. Лео заявив, що не збирається закінчувати кар'єру у виступах за збірну Аргентини, яка у фіналі ЧС-2022 обіграла Францію за підсумками серії пенальті.

Відзначимо, що команда вже повернулась в рідну країну, де відсвяткувала тріумф із фанатами. Ліонель Мессі потрапив у курйозну ситуацію, яка могла закінчитись летальними наслідками. Лео та ще декілька гравців Аргентини, які святкували перемогу на даху автобуса, встигли уникнути контакту з лініями електропередач.