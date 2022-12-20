19 декабря самолет со сборной Аргентины вернулся в Буэнос-Айрес, чтобы отпраздновать победу на ЧМ-2022 вместе с родными болельщиками. Первым с борта самолета был доверен капитан и лучший игрок Мундиаля в Катаре Лионель Месси. 24 канал.

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Триумфальное возвращение домой

Лео поднял к горе трофей ЧМ. После чего автобус со сборной проехался по главным улицам Буэнос-Айреса. Тысячи фанатов заполонили аргентинские улицы, чтобы первыми поздравить команду с победой на родной земле. Улицы города превратились в бело-голубое море.

Это огромный успех всей страны. Ради того, чтобы встретить команду, в Аргентине даже объявили государственный выходной, ведь мало кто вышел бы на работу в такой праздничный день. Вот такой подарок для всех аргентинцев сделали футболисты, а теперь уже новоиспеченные чемпионы мира-2022.

Любопытно! До триумфа ЧМ-2022 сборная Аргентины дважды побеждала на Мундиале – в 1978 и 1986 годах.



Трофей ЧМ-2022 приехал в Аргентину / Фото с твиттера сборной Аргентины

Сборная Аргентины вернулась домой с трофеем ЧМ-2022: смотрите видео

Видео встречи действующих чемпионов мира с фанатами

Напомним, что в финале Аргентина обыграла Францию только по итогам серии пенальти. Французы дважды промахнулись с 11 метров. Аргентинцы реализовали 4 из 4-х пенальти.

Среди пенальтистов был сам Месси, отличившийся двумя голами в основное и дополнительное время. Лучшим игроком турнира стал как раз Лео.