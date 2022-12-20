После победы на ЧМ-2022 Лионель Месси выложил несколько невероятных фотографий с церемонии награждения. Публикация просто разорвала все рекорды такой социальной сети как инстаграмм.

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Рекорд Лео вне футбольного поля

Пост со счастливым Лео вышел в соцсети футболиста после финала Мундиаля в Катаре, где Месси отличился двумя голами в воротах Франции, а аргентинцы победили в серии пенальти

По состоянию на 20 декабря публикация набрала уже почти 60 миллионов предпочтений пользователей инстаграмму.

Месси установил новый рекорд инстаграмма по количеству сердечек под публикацией. Ранее этот рекорд удерживало фото куриного яйца, которое было опубликовано 4 января 2019, которое в настоящее время имеет 56 миллионов лайков.

Напомним, что Месси был назван лучшим игроком чемпионата мира-2022. На Мундиале в Катаре капитан сборной Аргентины отыграл все матчи, в которых забил 7 голов и отдал 3 результативных передачи.

После победы на ЧМ-2022, ставшей для Аргентины уже третьей в истории этого турнира, Лео заявил, что не собирается заканчивать карьеру в выступлениях за сборную.

Триумфаторы Мундиаля в Катаре уже вернулись на Родину, где их встретили тысячи счастливых фанатов.