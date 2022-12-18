Легенда сборной Аргентины Лионель Месси стал чемпионом мира. В финале катарского Мундиаля-2022 его команда в невероятном матче победила Францию в серии пенальти.

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Ранее 35-летний Лео говорил, что этот финал станет его последним матчем на чемпионатах мира. Многие ожидали, что на такой мажорной ноте Месси вообще простится со сборной.

Месси остается

Впрочем, нападающий пока не планирует завязывать с играми на международном уровне. Об этом Месси рассказал в интервью аргентинскому журналисту Гастону Эдулу.

Я не собираюсь уходить из национальной сборной Аргентины. Хочу продолжать играть как чемпион,

– заявил Лионель.

Лео – король Аргентины

Напомним, что Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он наиграл 172 поединка в форме "альбиселесте", отличившись 98 голами. Кроме ЧМ-2022 Лионель покорил со сборной еще и Копа Америка в 2021 году.

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На чемпионатах мира нападающий ПСЖ стал рекордсменом по количеству проведённых матчей (26). Кроме того, дубль в финале позволил ему войти в топ-пятерку лучших голеадоров Мундиалов. Всего он забил 13 голов на пяти турнирах.