Определился новый чемпион мира по футболу. На Мундиале-2022 в Катаре торжествовала сборная Аргентины, обыгравшая в сумасшедшем финале Францию в серии пенальти, пишет 24 канал.

По теме Месси берет золото: Аргентина выиграла чемпионат мира 2022 в сумасшедшем финале – видео голов

После турнира ФИФА раздала главные индивидуальные награды на церемонии награждения. Лучшим футболистом ЧМ-2022 стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Для форварда ПСЖ это уже вторая награда лучшего игрока турнира. Ранее Месси получил этот трофей в 2014 году, хотя его команда в финале проиграла Германии.

На Мундиале в Катаре Лионель не только выиграл Кубок мира, но и забил 7 голов и отдал три ассиста в семи матчах. Всего же на пяти своих чемпионатах мира Месси забил 13 мячей, выйдя на четвертое место в таблице лучших бомбардиров всех Мундиалей.



Килиан Мбаппе / твиттер сборной Франции

Впрочем, "Золотую бутсу" ЧМ-2022 получил не Месси. Восемь голов на свой счет записал француз Килиан Мбаппе, оформивший хет-трик в финале На двух последних Мундиалях он забил 12 голов, догнав Пеле.



Энцо Фернандес / твиттер сборной Аргентины

Также были определены лучшие молодые игроки ЧМ-2022 и лучшие киперы. Первую награду получил аргентинец Энцо Фернандес, а "золотую перчатку" взял его партнер по сборной Эмилиано Мартинес.



Эмилиано Мартинес / твиттер сборной Аргентины