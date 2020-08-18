19 августа "Лион" померяется силами с "Баварией" в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Лион – Бавария: прогноз

В прошлом матче "Лион" сенсационно победил "Манчестер Сити", сообщает 24 канал. "Лион" больше владел инициативой в матче, что вылилось в результативный удар уже на 24-й минуте. Кайл Уокер не придерживался офсайдной линии при передаче на Экамби. Гарсия остановил нападающего "Лиона", но мяч оказался у Корне. Тот с дальней дистанции попал в угол.

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Все остальные голы были забиты во второй 45-минутке. Сначала Де Брюйне сравнял счет, но, как оказалось, это был первый и единственный гол команды Гвардиолы. После 78-й минуты ответного матча начался бенефис игрока "Лиона" Дембеле. Он сначала вывел команду вперед, а за три минуты до конца основного времени поставил точку во встрече – 1:3.

"Бавария" же уничтожила беспомощную "Барселону". Уже на третьей минуте Мюллер открыл счет, но ответ каталонцев был быстрым. Правда, гол забили не футболисты "Барселоны", а игрок мюнхенцев Алаба, от ноги которого мяч срикошетил в собственные ворота.

До 57 минуты забивали исключительно игроки "Баварии" – 4:1. Впоследствии Суарес несколько сократил счет, но дальше игра опять не клеилась у каталонцев. "Бавария" добавила в свою голевую копилку еще четыре мяча и довела счет до неприличного – 8:2. Добавим, что дубль в ворота "Барселоны" забил Коутинью, который является игроком каталонцев.

Команды восемь раз встречались между собой в течение 2000/10 годов и исключительно в Лиге чемпионов. Четыре раза победу праздновали мюнхенцы. В два раза меньше успех в матче получил "Лион" – 2 победы и два раза финальный свисток судьи зафиксировал ничейный счет.

Матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Лион" – "Бавария" состоится 19 августа в 22:00.

Лион – Бавария: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch считают, что победу в матче будут праздновать мюнхенцы. На их успех стоит коэффициент 1,23. На то, что фортуна будет на стороне французов и они одержат победу – 12,0. Ничья – 7,00.

Выход "Баварии" в финал Лиги чемпионов оценили в 1,10, а французского "Лиона" – 7,70.

Первый гол в матче болельщики скорее всего увидят со стороны "Баварии" – 1,25, а на то, что "Лион" откроет счет – 3,90.

"Тотал матча 2-3 гола" оценен коэффициентом 2,48. В первой 45-минутке букмекеры пророчат, что "Бавария" забьет – 1,33, а "Лион" не сможет огорчить голкипера соперника – 1,33.

По мнению экспертов, точку во встрече поставят мюнхенцы во главе с Левандовски – 1,25, а на то, что "Лион" забьет последний гол в поединке – 3,90.

Победу "Баварии" в один мяч оценивают коэффициентом 4,30. На то, что мюнхенцы победят и сохранят ворота "сухими" – 2,30. А на аналогичный показатель только французского клуба стоит коэффициент 15,0.