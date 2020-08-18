19 серпня "Ліон" поміряється силами з "Баварією" у матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Ліон – Баварія: прогноз

У минулому матчі "Ліон" сенсаційно переміг "Манчестер Сіті", повідомляє 24 канал. "Ліон" більше володів ініціативою у матчі, що вилилось у результативний удар вже на 24-й хвилині. Кайл Вокер не дотримався офсайдної лінії під час передачі на Екамбі. Гарсія зупинив нападника "Ліона", але м'яч опинився у Корне. Той з дальньої дистанції влучив у кут.

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Всі інші голи були забиті у другій 45-хвилинці. Спершу Де Брюйне зрівняв рахунок, але як виявилось, це був перший та єдиний гол команди Гвардіоли. Після 78-ї хвилини у матчу розпочався бенефіс гравця "Ліона" Дембеле. Він спершу вивів команду вперед, а за три хвилини до кінця основного часу поставив крапку у зустрічі – 1:3.

"Баварія" ж знищила безпорадну "Барселону". Вже на третій хвилині Мюллер відкрив рахунок, але відповідь каталонців була швидкою. Щоправда, гол забили не футболісти "Барселони", а гравець мюнхенців Алаба, від ноги якого м'яч зрикошетив у власні ворота.

До 57 хвилини забивали виключно гравці "Баварії" – 4:1. Згодом Суарес дещо скоротив рахунок, але далі гра знову не клеїлась у каталонців. "Баварія" додала у свою гольову скарбничку ще чотири м'ячі та довела рахунок до непристойного – 8:2. Додамо, що дубль у ворота "Барселони" забив Коутінью, який є гравцем каталонців.

Команди вісім разів зустрічались між собою протягом 2000/10 років та виключно у Лізі чемпіонів. Чотири рази перемогу святкували мюнхенці. У двічі менше успіх у матчі здобував "Ліон" – 2 звитяги та два рази фінальний свисток судді зафіксував нічийний рахунок.

Матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів "Ліон" – "Баварія" відбудеться 19 серпня о 22:00.

Ліон – Баварія: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch вважають, що перемогу у матчі будуть святкувати мюнхенці. На їх успіх стоїть коефіцієнт 1,23. На те, що фортуна буде на стороні французів і вони здобудуть перемогу – 12,0. Нічия – 7,00.

Вихід "Баварії" у фінал Ліги чемпіонів оцінили у 1,10, а французького "Ліона" – 7,70.

Перший гол у матчі вболівальники швидше за все побачать зі сторони "Баварії" – 1,25, а на те, що "Ліон" відкриє рахунок 3,90.

"Тотал матчу 2-3 голи" оцінений коефіцієнтом 2,48. У першій 45-хвилинці букмекери пророкують, що "Баварія" заб'є – 1,33, а "Ліон" не зможе засмутити голкіпера суперника – 1,33.

На думку експертів, крапку у зустрічі поставлять мюнхенці на чолі з Левандовскі – 1,25, а на те, що "Ліон" заб'є останній гол у поєдинку 3,90.

Перемогу "Баварії" в один м'яч оцінюють коефіцієнтом 4,30. На те, що мюнхенці переможуть і збережуть ворота "сухими" – 2,30. А на аналогічний показник тільки французького клубу стоїть коефіцієнт 15,0.