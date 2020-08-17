Во вторник, 18 августа, РБ "Лейпциг" и ПСЖ разыграют путевку в финальную часть Лиги чемпионов сезона 2019/20. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Лейпциг – ПСЖ: перед матчем

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 полуфинал будет состоять из одного матча, пройдет в Лиссабоне на стадионе "Да Луш", а зрительские трибуны останутся пустыми, пишет 24 канал.

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"РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале ЛЧ впервые в истории, а ПСЖ – второй раз. В финал обе команды могут пробиться впервые.

"РБ Лейпциг" по пути в полуфинал в плей-офф ЛЧ прошел "Тоттенхэм" (1:0, 3:0), а также обыграл "Атлетико" (2:1).

ПСЖ выбил из борьбы сначала "Боруссию" (1:2, 2:0), а в четвертьфинале – "Аталанту" (2:1).

В финале победитель этого матча встретится с победителем противостояния "Баварии" и "Лиона".

Лейпциг – ПСЖ: что прогнозируют букмекеры

Фаворитом встречи считают ПСЖ. На их победу и выход в финал Лиги чемпионов можно сделать ставку с коэффициентом 1,8. На то, что хозяевам встречи удастся прыгнуть на голову выше – 4,3. Ничейный результат оценили в 4,1.

Выход "Лейпцига" оценили в 2,95, а успех французского клуба – 1,44.

Специалисты полагают, что счет матча откроют гости. На этот показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,55, а на то, что игрокам "Лейпцига" удастся огорчить голкипера соперника – 2,44.

Среди игроков больше шансов отличиться в этом матче имеет Киллиан Мбаппе – 2,15. В немецком клубе гол забить может Поульсен – 4.