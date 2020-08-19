Форвард ПСЖ Неймар может получить дисквалификацию по итогам полуфинала Лиги чемпионов против "Лейпцига" (3:0).

Неймар нарушил медицинский протокол после полуфинала Лиги чемпионов и рискует пропустить финал из-за дисквалификации, пишет The Sun.

Как это было: ПСЖ уверенно победил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов: видео

28-летний форвард после финального свистка обменялся футболками с защитником "РБ Лейпциг" Марселем Хальстенбергом. Один из пунктов 31-страничного положения УЕФА О возвращении к игре" говорит: "Игрокам рекомендуется воздерживаться от обмена футболками".

Источник подчеркивает, что обмен не запрещен напрямую, но в документе уточняется, что несоблюдение протокола может привести к дисциплинарным мерам.

Финалист Лиги чемпионов

ПСЖ довольно легко победил "Лейпциг" – 3: 0. В этом матче Ди Мария забил гол и отдал две результативные передачи.

Поэтому в финале ПСЖ сыграет против победителя пары "Лион" – "Бавария". Эти команды между собой сыграют 19 августа, а финал Лиги чемпионов состоится 23 августа.