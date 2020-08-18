Немецкий голкипер мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер продолжает находиться на топ-уровне. Нойер – один из лучших голкиперов в игре ногами, а теперь и руками.

Мануэль Ноер доказал, что может с хирургической точностью отдавать передачи не только ногами, но и руками. Об этом пишет 24 канал.

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Нойер забросил мяч в окно

Сейчас "Бавария" находится в Португалии, где участвует в Лиге чемпионов. В полуфинале чемпионы Германии сыграют с "Лионом".

Перед игрой в соцсетях "Баварии" появилось видео, как 34-летний Нойер забросил мяч в окно.

Мануэль указал пальцем на окно здания, после чего попал в него мячом.

Хорошо, что окно было без стекла. Иначе титулованному голкиперу могло бы достаться на орехи.

Что известно о Нойере? Чемпион мира 2014 в составе Германии, победитель Лиги чемпионов 2013 в составе "Баварии" и восьмикратный чемпион Германии. Нойера считают революционером в игре вратарей. Голкипер считается одним из лучших в игре ногами. Из-за Нойера в футболе начали активно использовать понятие "свипер-кипер", что означает активное участие вратаря в построении атаки и выходе из обороны.

Топ-10 моментов Нойера как свипер-кипера