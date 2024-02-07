В четверг, 8 февраля, в штабквартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка нового сезона Лиги наций 2024-2025. Своих соперников узнает и сборная Украины, пишет 24 канал.
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Формат Лиги наций
Этот турнир был основан в 2018 году и за это время прошло его три сезона. Победителями становились следующие команды:
- 2018-2019. Португалия – Нидерланды 1:0
- 2020-2021. Франция – Испания 2:1
- 2022-2023. Испания – Хорватия 0:0 (пен – 5:4)
54 сборные Европы будут разделены на четыре дивизиона A, B, C и D. В первых трех будут играть по 16 команд (по четыре квартета), тогда как в последнем будет шесть команд (две группы на три сборные).
Осенью 2024 года сборные внутри своих групп проведут по 6 матчей (каждый с каждым дома и на выезде). Победители групп B, С и D получат повышение в классе, тогда как последние команды лиг A, B и С перейдут на сезон 2026-2027 на один дивизион вниз.
Повышение в классе и определение чемпиона
Также будут иметь шанс на повышение и вторые команды в дивизионах B, C и D. Они попадут в межлиговый плей-офф против команд, занявших третьи места в дивизионах выше (3А – 2В, 3В – 2С, 4C – 2D).
Эти игры плей-офф будут проходить весной 2025 года. Что же касается определения чемпиона турнира, то после этой стадии в четвертьфинал пройдут команды, занявшие 1-2 места в лиге А.
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По итогам матчей 1/4 финала четыре команды попадут в "финал четырех", который пройдет в одной стране в июне 2025-го. Там и будет определен четвертый чемпион Лиги наций.
Формат плей-офф Лиги наций на сезон 2024-2025 / сайт УАФ
Дополнительный шанс на ЧМ-2026
Кроме того, этот турнир будет иметь важное значение при отборе на ЧМ-2026, который будет проходить в 2025 году. Победители групп Лиги наций в дивизионах A, B и C (таких 16 команд будет) будут иметь запасной вариант попадания в стыковые матчи квалификации на Мундиаль.
На турнир в США, Канаде и Мексике поедут напрямую 12 победителей отборочных групп. Кроме того, 12 команд, занявших вторые места, попадут в стыковые игры, где к ним присоединятся четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций, которые провалились в отборе на ЧМ.
Там они разобьются на четыре "финала четырех", где и будут определены обладатели еще трех путевок на чемпионат мира. Сам турнир в Северной Америке пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
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Состав дивизионов на сезон 2024-2025
Украина находится в лиге В турнира, ведь в 2022 году не смогла получить повышение в классе, уступив Шотландии. Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину своей лиги во время жеребьевки:
|ПЕРВАЯ КОРЗИНА
|ВТОРАЯ КОРЗИНА
|Австрия
Чехия
Англия
Уэльс
|Финляндия
Украина
Исландия
Норвегия
|ТРЕТЬЯ КОРЗИНА
|ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА
|Словения
Ирландия
Албания
Черногория
|Грузия
Греция
Турция
Казахстан
Напоминаем, что первое место не только позволит нашей команде подняться напрямую в Лигу А на сезон 2026-2027, а и даст дополнительный шанс при квалификации на ЧМ-2026 в случае провала в том отборе. Второе и третье места отправят на в матче плей-офф.
Только второе место – за повышение в дивизион А, а третье – за сохранение места в лиге В и невылет в лигу С. Ну а последнее место напрямую вылетит в третий по силе дивизион. Даты матчей следующие:
- 5-7 сентября 2024 года
- 8-10 сентября 2024 года
- 10-12 октября 2024 года
- 13-15 октября 2024 года
- 14-16 ноября 2024 года
- 17-19 ноября 2024 года
Состав участников и корзин по всем дивизионам на сезон 2024-2025 будет выглядеть следующим образом:
|КОРЗИНА 1
|КОРЗИНА 2
|КОРЗИНА 3
|КОРЗИНА 4
|ЛИГА А
|Испания
Хорватия
Италия
Нидерланды
|Дания
Португалия
Бельгия
Венгрия
|Швейцария
Германия
Польша
Франция
|Израиль
Босния
Сербия
Шотландия
|ЛИГА В
|Австрия
Чехия
Англия
Уэльс
|Финляндия
Украина
Исландия
Норвегия
|Словения
Ирландия
Албания
Черногория
|Грузия
Греция
Турция
Казахстан
|ЛИГА С
|Румыния
Швеция
Армения
Люксембург
|Азербайджан
Косово
Болгария
Фареры
|П. Македония
Словакия
П. Ирландия
Кипр
|Беларусь
Эстония
Латвия
ХХХ*
|ЛИГА D
|Молдова
ХХХ*
|Мальта
Андорра
Сан-Марино
Лихтенштейн
|-
|-
*ХХХ – в марте 2024 года Литва и Гибралтар определят между собой, кто будет играть в дивизионе С, а кто – в лиге D.
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Когда и где смотреть
Жеребьевка Лиги наций 2024-2025 состоится 8 февраля в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА. Начало – в 19:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция жеребьевки Лиги наций 2024-2025 в Украине будет доступна на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Кроме того, онлайн-трансляция процедуры состоится и на официальном сайте УЕФА.