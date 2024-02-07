В четверг, 8 февраля, в штабквартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка нового сезона Лиги наций 2024-2025. Своих соперников узнает и сборная Украины, пишет 24 канал.

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Формат Лиги наций

Этот турнир был основан в 2018 году и за это время прошло его три сезона. Победителями становились следующие команды:

2018-2019. Португалия – Нидерланды 1:0

– Нидерланды 2020-2021. Франция – Испания 2:1

– Испания 2022-2023. Испания – Хорватия 0:0 (пен – 5:4)

54 сборные Европы будут разделены на четыре дивизиона A, B, C и D. В первых трех будут играть по 16 команд (по четыре квартета), тогда как в последнем будет шесть команд (две группы на три сборные).

Осенью 2024 года сборные внутри своих групп проведут по 6 матчей (каждый с каждым дома и на выезде). Победители групп B, С и D получат повышение в классе, тогда как последние команды лиг A, B и С перейдут на сезон 2026-2027 на один дивизион вниз.

Повышение в классе и определение чемпиона

Также будут иметь шанс на повышение и вторые команды в дивизионах B, C и D. Они попадут в межлиговый плей-офф против команд, занявших третьи места в дивизионах выше (3А – 2В, 3В – 2С, 4C – 2D).

Стоит знать. Не все последние места в группах лиги С понизятся в классе. Из четырех команд на этих позициях две худшие автоматически перейдут в дивизион D, а две лучшие будут играть плей-офф с двумя вице-чемпионами групп лиги D.

Эти игры плей-офф будут проходить весной 2025 года. Что же касается определения чемпиона турнира, то после этой стадии в четвертьфинал пройдут команды, занявшие 1-2 места в лиге А.

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По итогам матчей 1/4 финала четыре команды попадут в "финал четырех", который пройдет в одной стране в июне 2025-го. Там и будет определен четвертый чемпион Лиги наций.



Формат плей-офф Лиги наций на сезон 2024-2025 / сайт УАФ

Дополнительный шанс на ЧМ-2026

Кроме того, этот турнир будет иметь важное значение при отборе на ЧМ-2026, который будет проходить в 2025 году. Победители групп Лиги наций в дивизионах A, B и C (таких 16 команд будет) будут иметь запасной вариант попадания в стыковые матчи квалификации на Мундиаль.

На турнир в США, Канаде и Мексике поедут напрямую 12 победителей отборочных групп. Кроме того, 12 команд, занявших вторые места, попадут в стыковые игры, где к ним присоединятся четыре лучшие команды по рейтингу Лиги наций, которые провалились в отборе на ЧМ.

Там они разобьются на четыре "финала четырех", где и будут определены обладатели еще трех путевок на чемпионат мира. Сам турнир в Северной Америке пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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Состав дивизионов на сезон 2024-2025

Украина находится в лиге В турнира, ведь в 2022 году не смогла получить повышение в классе, уступив Шотландии. Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину своей лиги во время жеребьевки:

ПЕРВАЯ КОРЗИНА ВТОРАЯ КОРЗИНА Австрия

Чехия

Англия

Уэльс Финляндия

Украина

Исландия

Норвегия ТРЕТЬЯ КОРЗИНА ЧЕТВЕРТАЯ КОРЗИНА Словения

Ирландия

Албания

Черногория Грузия

Греция

Турция

Казахстан

Напоминаем, что первое место не только позволит нашей команде подняться напрямую в Лигу А на сезон 2026-2027, а и даст дополнительный шанс при квалификации на ЧМ-2026 в случае провала в том отборе. Второе и третье места отправят на в матче плей-офф.

Только второе место – за повышение в дивизион А, а третье – за сохранение места в лиге В и невылет в лигу С. Ну а последнее место напрямую вылетит в третий по силе дивизион. Даты матчей следующие:

5-7 сентября 2024 года

8-10 сентября 2024 года

10-12 октября 2024 года

13-15 октября 2024 года

14-16 ноября 2024 года

17-19 ноября 2024 года

Состав участников и корзин по всем дивизионам на сезон 2024-2025 будет выглядеть следующим образом:

КОРЗИНА 1 КОРЗИНА 2 КОРЗИНА 3 КОРЗИНА 4 ЛИГА А Испания

Хорватия

Италия

Нидерланды Дания

Португалия

Бельгия

Венгрия Швейцария

Германия

Польша

Франция Израиль

Босния

Сербия

Шотландия ЛИГА В Австрия

Чехия

Англия

Уэльс Финляндия

Украина

Исландия

Норвегия Словения

Ирландия

Албания

Черногория Грузия

Греция

Турция

Казахстан ЛИГА С Румыния

Швеция

Армения

Люксембург Азербайджан

Косово

Болгария

Фареры П. Македония

Словакия

П. Ирландия

Кипр Беларусь

Эстония

Латвия

ХХХ* ЛИГА D Молдова

ХХХ* Мальта

Андорра

Сан-Марино

Лихтенштейн - -

*ХХХ – в марте 2024 года Литва и Гибралтар определят между собой, кто будет играть в дивизионе С, а кто – в лиге D.

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Когда и где смотреть

Жеребьевка Лиги наций 2024-2025 состоится 8 февраля в Ньоне (Швейцария) в штаб-квартире УЕФА. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция жеребьевки Лиги наций 2024-2025 в Украине будет доступна на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Кроме того, онлайн-трансляция процедуры состоится и на официальном сайте УЕФА.