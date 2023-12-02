В немецком Гамбурге состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2024 по футболу. Сборная Украины узнала потенциальных соперников на континентальном форуме, пишет 24 Канал.

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Команда Сергея Реброва, если выйдет на Евро-2024, окажется в группе E. Там её соперниками будут национальные команды Бельгии, Словакии и Румынии.

Выйти на Евро-2024 сборной Украины будет непросто

Важно. Для того чтобы выйти на чемпионат Европы, "сине-желтым" необходимо победить в плей-офф квалификации Боснию и Герцеговину, а затем в финале отбора одолеть победителя противостояния между Израилем и Исландией.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года на десяти стадионах Германии. Действующим чемпионом Европы по футболу является сборная Италии, победившая в финале Евро-2020 Англию в серии пенальти (1:1, пен – 3:2).

Лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы является стадия ¼ финала, куда "сине-желтые" дошли на Евро-2020, который из-за пандемии COVID-19 состоялся только в 2021 году. Тогда на пути в полуфинал главная команда страны под руководством Андрея Шевченко уступила будущим вице-чемпионам турнира – англичанам (0:4).