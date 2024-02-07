У четвер, 8 лютого, в штабкватирі УЄФА у Ньоні пройде жеребкування нового сезону Ліги націй 2024-2025. Своїх суперників дізнається і збірна України, пише 24 канал.

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Формат Ліги націй

Це турнір був заснований у 2018 році та за цей час пройшло його три сезони. Переможцями ставали наступні команди:

2018-2019. Португалія – Нідерланди 1:0

– Нідерланди 2020-2021. Франція – Іспанія 2:1

– Іспанія 2022-2023. Іспанія – Хорватія 0:0 (пен – 5:4)

54 збірниі Європи будуть розділені на чотири дивізіони A, B, C та D. У перших трьох гратимуть по 16 команд (по чотири квартети), тоді як в останній буде шість команд (дві групи на три збірні).

Восени 2024 року збірні всередині своїх груп проведуть по 6 матчів (кожен з кожним вдома та на виїзді). Переможці груп B, С та D здобудуть підвищення у класі, тоді як останні команди ліг A, B та С перейдуть на сезон 2026-2027 на один дивізіон вниз.

Підвищення в класі та визначення чемпіона

Також матимуть шанс на підвищення і другі команди в дивізіонах B, C та D. Вони потраплять у міжліговий плей-оф проти команд, що посядуть треті місця у дивізіонах вище (3А – 2В, 3В – 2С, 4C – 2D).

Варто знати. Не всі останні місця в групах ліги С понизяться в класі. З чотирьох команд на цих позиціях дві найгірші автоматично перейдуть в дивізіон D, а дві найкращі гратимуть плей-оф із двома віцечемпіонами груп ліги D.

Ці ігри плей-оф відбуватимуться навесні 2025 року. Що ж стосується визначення чемпіону турніру, то після цієї стадії до чвертьфіналу пройдуть команди, що посядуть 1-2 місця в лізі А.

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За підсумками матчів 1/4 фіналу чотири команди потраплять у "фінал чотирьох", який пройде в одній країні у червні 2025-го. Там і буде визначений четвертий чемпіон Ліги націй.



Формат плей-оф Ліги націй на сезон 2024-2025 / сайт УАФ

Додатковий шанс на ЧС-2026

Крім того, цей турнір матиме важливе значення при відборі на ЧС-2026, який буде проходити у 2025 році. Переможці груп Ліги націй в дивізіонах A, B та C (таких 16 команд буде) матимуть запасний варіант потрапляння у стикові матчі кваліфікації на Мундіаль.

На турнір у США, Канаді та Мексиці поїдуть напряму 12 переможців відбіркових груп. Крім того, 12 команд, що посядуть другі місця, потраплять у стикові ігри, де до них доєднаються чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй, які провалились у відборі на ЧС.

Там вони розіб'ються на чотири "фінали чотирьох", де і будуть визначені володарі ще трьох путівок на чемпіонат світу. Сам турнір у Північній Америці пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.

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Склад дивізіонів на сезон 2024-2025

Україна знаходиться в лізі В турніру, адже у 2022 році не змогла здобути підвищення в класі, поступившись Шотландії. Підопічні Сергія Реброва потрапили у другий кошик своєї ліги під час жеребкування:

ПЕРШИЙ КОШИК ДРУГИЙ КОШИК Австрія

Чехія

Англія

Вельс Фінляндія

Україна

Ісландія

Норвегія ТРЕТІЙ КОШИК ЧЕТВЕРТИЙ КОШИК Словенія

Ірландія

Албанія

Чорногорія Грузія

Греція

Туреччина

Казахстан

Нагадуємо, що перше місце не лише дозволить нашій команді піднятися напряму в Лігу А на сезон 2026-2027, а і дасть додатковий шанс при кваліфікації на ЧС-2026 в разі провалу у тому відборі. Друге та третє місця відправлять на у матчі плей-оф.

Тільки друге місце – за підвищення в дивізіон А, а третє – за збереження місця в лізі В та невиліт в лігу С. Ну а останнє місце напряму вилетить в третій за силою дивізіон. Дати матчів наступні:

5-7 вересня 2024 року

8-10 вересня 2024 року

10-12 жовтня 2024 року

13-15 жовтня 2024 року

14-16 листопада 2024 року

17-19 листопада 2024 року

Склад учасників та кошиків по всіх дивізіонах на сезон 2024-2025 буде виглядати таким чином:

КОШИК 1 КОШИК 2 КОШИК 3 КОШИК 4 ЛІГА А Іспанія

Хорватія

Італія

Нідерланди Данія

Португалія

Бельгія

Угорщина Швейцарія

Німеччина

Польща

Франція Ізраїль

Боснія

Сербія

Шотландія ЛІГА В Австрія

Чехія

Англія

Вельс Фінляндія

Україна

Ісландія

Норвегія Словенія

Ірландія

Албанія

Чорногорія Грузія

Греція

Туреччина

Казахстан ЛІГА С Румунія

Швеція

Вірменія

Люксембург Азербайджан

Косово

Болгарія

Фарери П. Македонія

Словаччина

П. Ірландія

Кіпр Білорусь

Естонія

Латвія

ХХХ* ЛІГА D Молдова

ХХХ* Мальта

Андорра

Сан-Марино

Ліхтенштейн - -

*ХХХ – у березні 2024 року Литва та Гібралтар визначать між собою, хто гратиме в дивізіоні С, а хто – у лізі D.

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Коли та де дивитися

Жеребкування Ліги націй 2024-2025 відбудеться 8 лютого у Ньоні (Швейцарія) в штабквартирі УЄФА. Початок – о 19:00 за київським часом.

Пряма трансляція жеребкування Ліги націй 2024-2025 в Україні буде доступна на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Крім того, онлайн-трансляція процедури відбудеться і на офіційному сайті УЄФА.