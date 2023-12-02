Сегодня, 2 декабря, в Гамбурге состоялась жеребьевка Евро-2024. Сборные разбились на шесть квартетов, своих потенциальных оппонентов узнала и Украина.

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Если команда Сергея Реброва преодолеет плей-офф, ее соперниками на групповой стадии станут Бельгия, Словакия и Румыния. Тем временем УЕФА объявил призовые для участников турнира.

Общий призовой фонд чемпионата Европы будет составлять 331 миллион евро. Эта сумма не изменилась по сравнению с Евро-2020. Каждый участник соревнования гарантированно получит по 9,25 миллиона, а также за успехи на ЧЕ предусмотрены следующие бонусы:

каждая победа на групповой стадии – 1 миллион евро

каждая ничья на групповой стадии – 500 тысяч евро

выход в 1/8 финала – 1,5 миллиона евро

выход в 1/4 финала – 2,5 миллиона евро

выход в 1/2 финала – 4 миллиона евро

второе место – 5 миллионов евро

победитель – 8 миллионов евро

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Таким образом, если команда выиграет все матчи группы и станет чемпионом Европы, она сможет заработать 28,25 миллиона евро. Именно такую сумму два года назад заработала чемпионка Европы Италия.

К примеру, тогда за выход в четвертьфинал Евро-2020 Украина заработала 14,25 миллионов. Напомним, что для попадания на ЧЕ-2024 "сине-желтым" необходимо пройти в плей-офф Боснию и Герцеговину и победителя пары Израиль – Исландия.