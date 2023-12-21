ФИФА обнародовала последний свой рейтинг мужских сборных в 2023 году. В прошлый раз федерация его обновляла в конце ноября.
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За декабрь же сборные почти не проводили международных матчей, поэтому среди топ-40 произошла лишь одна смена. Колумбия потеснила Мексику на 15 место, а сама стала 14-й.
Украина завершила год на 22 позиции с показателем 1553,35 очков. Впереди идет Иран, у которого почти на 12 баллов больше. Позади же подпирает Южная Корея, разница всего 2,7 очка.
Топ-10 рейтинга ФИФА за декабрь 2023 года:
- Аргентина – 1855,20
- Франция – 1845,44
- Англия – 1800,05
- Бельгия – 1798,46
- Бразилия – 1784,09
- Нидерланды – 1745,48
- Португалия – 1745,06
- Испания – 1732,64
- Италия – 1718,82
- Хорватия – 1717,57
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Отметим, что рейтинг ФИФА будет влиять на формирование корзин перед жеребьевкой квалификации на ЧМ-2026. Процедура должна пройти в декабре 2024 года. Сборные от УЕФА будут распределены на 12 групп по 4-5 команд.
Таким образом, 12 лучших сборных Европы по рейтингу ФИФА будут посеяны в первой корзине. И Украина сейчас как раз двенадцатая. Ближайшими нашими конкурентами Австрия, Швеция и Венгрия.
Топ-15 сборных от зоны УЕФА:
- Франция – 1845,44
- Англия – 1800,05
- Бельгия – 1798,46
- Нидерланды – 1745,48
- Португалия – 1745,06
- Испания – 1732,64
- Италия – 1718,82
- Хорватия – 1717,57
- Германия – 1631,22
- Швейцария – 1613,44
- Дания – 1601,31
- Украина – 1553,35
- Австрия – 1546,10
- Швеция – 1530,19
- Венгрия – 1525,13