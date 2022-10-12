Реал и Манчестер Сити в плей-офф, победа Челси над Миланом: видео голов матчей вторника в ЛЧ

Шесть из восьми матчей вторника в 4 туре Лиги чемпионов завершились вничью. Вашему вниманию – видеообзор всех поединков.

Во вторник завершились первые матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Среди участников был и донецкий "Шахтер", пишет 24 канал.

По теме Польша вместе с Украиной: яркий перформанс фанатов на матче Шахтера и Реала – видео

ГРУППА F

Шахтер – Реал 1:1

Голы: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5.

Селтик – Лейпциг 0:2

Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84.

Команда Игоря Йовичевича принимала Реал и смогла совершить сенсацию. Дончане едва не обыграли титулованного соперника после гола Зубкова.

Читайте также Не удержали победу: Шахтер отобрал очки у Реала в Лиге чемпионов – видео голов

Впрочем, на последней компенсированной минуте Рюдигер поймал Трубина на ошибке и вырвал для Реала ничью. Этот результат позволил мадридцам оформить досрочный выход в плей-офф.

Видеообзор матча Шахтер – Реал:

Шахтер же откатился на третье место, пропустив вперед Лейпцига. Немцы смогли дожать Селтик в концовке и на очко опередить дончан.

Видеообзор матча Селтик – Лейпциг:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Реал 3 1 0 8:2 10 2 Лейпциг 2 0 2 6:7 6 3 Шахтер 1 2 1 7:5 5 4 Селтик 0 1 3 2:9 1

ГРУППА G

Копенгаген – Манчестер Сити 0:0

Боруссия Дортмунд – Севилья 1:1

Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18.

Как и Реал, выход в плей-офф оформил Манчестер Сити, которому достаточно было ничьей с Копенгагеном. Также близка к выходу в 1/8 финала и Боруссия – Дортмунд. Немцы расписали ничью с Севильей.

Видеообзор матча Копенгаген – Манчестер Сити:

Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Севилья:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 3 1 0 11:1 10 2 Боруссия Дортмунд 2 1 1 9:4 7 3 Севилья 0 2 2 2:9 2 4 Копенгаген 0 2 2 0:8 2

ГРУППА Е

Милан – Челси 0:2

Голы: Жоржинья, 21 (пен.), Обамеянг, 34.

Динамо Загреб – Зальцбург 1:1

Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12.

Центральной игрой дня стала встреча Милана и Челси. Команда Грэма Поттера уверенно одолела чемпиона Италии на выезде, игравшего с 18-й минуты в меньшинстве после удаления Томори. Голы на счету Жоржиньо и Обамеянга.

Видеообзор матча Милан – Челси:

Этот триумф позволил англичанам возглавить квартет. Вторым идет Зальцбург, привезший балл из Загреба. Впрочем, плотность в группе Е очень сильна. Первое и последнее места отделяют три очка.

Видеообзор матча Динамо Загреб – Зальцбург:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Челси 2 1 1 6:2 7 2 Зальцбург 1 3 0 4:3 6 3 Милан 1 1 2 4:7 4 4 Динамо Загреб 1 1 2 3:5 4

ГРУППА Н

Маккаби Хайфа – Ювентус 2:0

Голы: Ацили, 7, Ацили, 42.

ПСЖ – Бенфика 1:1

Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 62 (пен.)

А вот другой итальянский клуб Ювентус близок к провалу после сенсационного проигрыша в Хайфе . Команда Аллегри отстала от ПСЖ и Бенфики на пять баллов. Лидеры квартета расписали ничью в Париже, обменявшись голами с пенальти.

Видеообзор матча Маккаби Хайфа – Ювентус:

Видеообзор матча ПСЖ – Бенфика:

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ