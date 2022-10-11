В первом круге МанСити разгромил Копенгаген со счётом 5:0. Еще до перерыва в ворота датской команды влетело три гола, а дублем отличился Холанн. Однако в этот раз норвежский нападающий остался на скамье запасных, и "горожане" поплатились за это. Это впервые в этом сезоне Холанн не сыграл в официальном матче за "горожан".

Достойно внимания Ювентус сенсационно проиграл команде из Израиля и оказался в шаге от вылета из ЛЧ: видео голов

Видеоповтор не в пользу МанСити

Хотя начали гости очень хорошо, когда Родри на 11-й минуте забил гол. Но арбитр после просмотра VAR не засчитал взятие ворот из-за игры рукой.

На 25-й минуте просмотр видеоповтора привел уже к тому, что в ворота Копенгагена назначили пенальти. Пробивать пошел Марез. Он пробивал и в предыдущем матче и тогда забил. Но на этот раз Грабара угадал направление полета мяча и отбил его.

На этом проблемы для английского клуба не закончились. На 30-й минуте Серхио Гомес в борьбе с соперником удержал его рукой. Но арбитр показал, что не будет фиксировать нарушение правил. Но арбитр VAR заставил изменить его мнение. И после просмотра повтора арбитр показал красную карточку игроку МанСити.

Стоит отметить, что Серхио Гомес только летом 2022 года перешел в Манчестер Сити как замена украинцу Александру Зинченко, проданного в Арсенал.

Играя в большинстве, игроки Копенгагена сумели не пропустить. Хотя и сами не забили. В общей сложности за четыре тура Копенгаген не забил ни одного гола в Лиге чемпионов.

Копенгаген – Манчестер Сити 0:0

Нереализованный пенальти: Марез, 25

Удаление: Гомес, 30