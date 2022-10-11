Маккаби Хайфа – Ювентус 2:0

Голы: Ацили, 7, Ацили, 42.

Во вторник, 11 октября, начался 4-й тур группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. В одном из первых матчей Ювентус играл на выезде против откровенного андердога квартета Маккаби из Хайфы.

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После поражений от ПСЖ и Бенфики туринцы смогли одолеть израильтян неделю назад на своем поле. А вот в Хайфе "старая синьора" серьезно облажалась, пишет 24 канал.

Юве не смог существенно напрячь вратаря соперника, игравшего на равных против европейского гранда. А неуверенная игра Щенсны на линии ворот позволила Маккаби забить дважды еще до перерыва.

Уже на седьмой минуте Ацили запер головой навес от Корнуда. Войцех не смог поймать летевший со слабой силой мяч.

Видео первого гола Маккаби:

А за три минуты до конца первого тайма польский кипер потерял ворота. Тот же Ацили получил мяч на углу штрафной и нашел момент выстрелить в ближний угол, о котором забыл Щенсны.

Видео второго гола Маккаби:

В итоге подопечные Аллегри так и не смогли пробить кипера Маккаби и потерпели поражение. Это позволило израильтянам догнать в таблице Ювентус. У обеих команда – по 3 балла.

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Туринцы оказались в шаге от невыхода в плей-офф Лиги чемпионов. У ПСЖ и Бенфики по 7 пунктов и они еще будут играть друг с другом вечером.