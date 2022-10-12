Во вторник завершились первые матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов 2022-2023. Среди участников был и донецкий "Шахтер", пишет 24 канал.
По теме Польша вместе с Украиной: яркий перформанс фанатов на матче Шахтера и Реала – видео
ГРУППА F
Шахтер – Реал 1:1
Голы: Зубков, 46 – Рюдигер, 90+5.
Селтик – Лейпциг 0:2
Голы: Вернер, 75, Форсберг, 84.
Команда Игоря Йовичевича принимала Реал и смогла совершить сенсацию. Дончане едва не обыграли титулованного соперника после гола Зубкова.
Читайте также Не удержали победу: Шахтер отобрал очки у Реала в Лиге чемпионов – видео голов
Впрочем, на последней компенсированной минуте Рюдигер поймал Трубина на ошибке и вырвал для Реала ничью. Этот результат позволил мадридцам оформить досрочный выход в плей-офф.
Видеообзор матча Шахтер – Реал:
Шахтер же откатился на третье место, пропустив вперед Лейпцига. Немцы смогли дожать Селтик в концовке и на очко опередить дончан.
Видеообзор матча Селтик – Лейпциг:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
|Лейпциг
|2
|0
|2
|6:7
|6
|3
|Шахтер
|1
|2
|1
|7:5
|5
|4
|Селтик
|0
|1
|3
|2:9
|1
ГРУППА G
Копенгаген – Манчестер Сити 0:0
Боруссия Дортмунд – Севилья 1:1
Голы: Беллингем, 35 – Ньянзу, 18.
Как и Реал, выход в плей-офф оформил Манчестер Сити, которому достаточно было ничьей с Копенгагеном. Также близка к выходу в 1/8 финала и Боруссия – Дортмунд. Немцы расписали ничью с Севильей.
Видеообзор матча Копенгаген – Манчестер Сити:
Видеообзор матча Боруссия Дортмунд – Севилья:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|3
|1
|0
|11:1
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|2
|1
|1
|9:4
|7
|3
|Севилья
|0
|2
|2
|2:9
|2
|4
|Копенгаген
|0
|2
|2
|0:8
|2
ГРУППА Е
Милан – Челси 0:2
Голы: Жоржинья, 21 (пен.), Обамеянг, 34.
Динамо Загреб – Зальцбург 1:1
Голы: Любичич, 40 – Зайвальд, 12.
Центральной игрой дня стала встреча Милана и Челси. Команда Грэма Поттера уверенно одолела чемпиона Италии на выезде, игравшего с 18-й минуты в меньшинстве после удаления Томори. Голы на счету Жоржиньо и Обамеянга.
Видеообзор матча Милан – Челси:
Этот триумф позволил англичанам возглавить квартет. Вторым идет Зальцбург, привезший балл из Загреба. Впрочем, плотность в группе Е очень сильна. Первое и последнее места отделяют три очка.
Видеообзор матча Динамо Загреб – Зальцбург:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Челси
|2
|1
|1
|6:2
|7
|2
|Зальцбург
|1
|3
|0
|4:3
|6
|3
|Милан
|1
|1
|2
|4:7
|4
|4
|Динамо Загреб
|1
|1
|2
|3:5
|4
ГРУППА Н
Маккаби Хайфа – Ювентус 2:0
Голы: Ацили, 7, Ацили, 42.
ПСЖ – Бенфика 1:1
Голы: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Мариу, 62 (пен.)
А вот другой итальянский клуб Ювентус близок к провалу после сенсационного проигрыша в Хайфе . Команда Аллегри отстала от ПСЖ и Бенфики на пять баллов. Лидеры квартета расписали ничью в Париже, обменявшись голами с пенальти.
Видеообзор матча Маккаби Хайфа – Ювентус:
Видеообзор матча ПСЖ – Бенфика:
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|7:4
|8
|2
|Бенфика
|2
|2
|0
|6:3
|8
|3
|Ювентус
|1
|0
|3
|5:7
|3
|4
|Маккаби Хайфа
|1
|0
|3
|4:8
|3