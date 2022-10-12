У вівторок завершились перші матчі 4 туру групового раунду Ліги чемпіонів 2022-2023. Серед учасників був і донецький Шахтар, пише 24 канал.

До теми Польща разом з Україною: яскравий перформанс фанатів на матчі Шахтаря і Реала – відео

ГРУПА F

Шахтар – Реал 1:1

Голи: Зубков, 46 – Рюдігер, 90+5.

Селтік – Лейпциг 0:2

Голи: Вернер, 75, Форсберг, 84.

Команда Ігора Йовічевіча приймала Реал і змогла створити сенсацію. Донеччани ледь не обіграли титулованого суперника після голу Зубкова.

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Втім на останній компенсованій хвилині Рюдігер спіймав Трубіна на помилці та вирвав для Реала нічию. Цей результат дозволив мадридцям оформити достроковий вихід в плей-офф.

Відеоогляд матчу Шахтар – Реал:

Шахтар же відкотився на третє місце, пропустивши вперед Лейпциг. Німці змогли дотиснути Селтік в кінцівці та на очко випередити донеччан.

Відеоогляд матчу Селтік – Лейпциг:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 3 1 0 8:2 10 2 Лейпциг 2 0 2 6:7 6 3 Шахтар 1 2 1 7:5 5 4 Селтік 0 1 3 2:9 1

ГРУПА G

Копенгаген – Манчестер Сіті 0:0

Боруссія Дортмунд – Севілья 1:1

Голи: Беллінгем, 35 – Ньянзу, 18.

Як і Реал, вихід у плей-офф оформив Манчестер Сіті, якому достатньо було нічиєї з Копенгагеном. Також близька до виходу в 1/8 фіналу і Боруссія Дортмунд. НІмці розписали нічию із Севільєю.

ВІдеоогляд матчу Копенгаген – Манчестер Сіті:

ВІдеоогляд матчу Боруссія Дортмунд – Севілья:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Манчестер Сіті 3 1 0 11:1 10 2 Боруссія Дортмунд 2 1 1 9:4 7 3 Севілья 0 2 2 2:9 2 4 Копенгаген 0 2 2 0:8 2

ГРУПА Е

Мілан – Челсі 0:2

Голи: Жоржиньо, 21 (пен.), Обамеянг, 34.

Динамо Загреб – Зальцбург 1:1

Голи: Любічіч, 40 – Зайвальд, 12.

Центральною грою дня стала зустріч Мілана та Челсі. Команда Грема Поттера впевненно здолала чемпіона Італії на виїзді, який грав з 18-ої хвилини в меншості після вилучення Томорі. Голи на рахунку Жоржиньо та Обамеянга.

Відеоогляд матчу Мілан – Челсі:

Цей тріумф дозволив англійцям очолити квартет. Другим іде Зальцбург, який привіз бал із Загреба. Втім, щільність в групі Е дуже сильна. Перше та останнє місця відділяють три очки.

Відеоогляд матчу Динамо Загреб – Зальцбург:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Челсі 2 1 1 6:2 7 2 Зальцбург 1 3 0 4:3 6 3 Мілан 1 1 2 4:7 4 4 Динамо Загреб 1 1 2 3:5 4

ГРУПА Н

Маккабі Хайфа – Ювентус 2:0

Голи: Ацілі, 7, Ацілі, 42.

ПСЖ – Бенфіка 1:1

Голи: Мбаппе, 40 (пен.) – Жоау Маріу, 62 (пен.)

А ось інший італійський клуб Ювентус близький до провалу після сенсаційного програшу в Хайфі. Команда Аллегрі відстала від ПСЖ та Бенфіки на п'ять балів. Лідери квартету розписали нічию в Парижі, обмінявшись голами з пенальті.

Відеоогляд матчу Маккабі Хайфа – Ювентус:

Відеоогляд матчу ПСЖ – Бенфіка:

ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ