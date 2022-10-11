Шахтер проводит матч 4 тура Лиги чемпионов против Реала. Команда Игоря Йовичевича принимает соперника в Варшаве, поскольку из-за военного положения в Украине международные матчи на территории нашей страны запрещены, пишет 24 канал.

Следите с нами Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Перед матчем с мадридцами фанаты на трибунах устроили яркий перформанс. Болельщики сформировали украинский и польский флаги. Этим фанаты показали единство народов Украины и Польши во время войны против России.

Видео крутого флешмоба:

Напомним, что неделю назад Реал обыграл Шахтер на "Сантьяго Бернабеу". Голами в ворота украинцев отличились Винисиус и Родриго, тогда как за дончан забил Зубков.

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После трех туров в ЛЧ Реал уверенно лидирует в группе, имея в своем активе 9 баллов. У Шахтера – 4 очка, что позволяет ему быть вторым. Третьим идет Лейпциг (3 балла), а последним – Селтик (1 очко).