Лидеры сборной Украины могут уговорить Петракова вернуть в команду Малиновского

Тренер сборной Украины Александр Петраков не вызывал Руслана Малиновского на октябрьские матчи. Игрок команды Эдуард Соболь прокомментировал отсутствие футболиста Аталанты.

"Нам не хватает Малиновского"

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рассказал об отсутствии Руслана Малиновского в заявке сборной Украины на следующие матчи. По его мнению, изменить решение наставника "сине-желтых" смогут попробовать только ветераны команды – Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов.

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Опытные лидеры сборной в случае необходимости могут поговорить и попросить Петракова вернуть Малиновского в команду.

Напомним, что 64-летний специалист не включил игрока Аталанты в заявку на матчи отбора ЧМ-2022. Украинская сборная 9 октября сыграет на выезде против Финляндии, а уже 12 октября во Львове проведет поединок против Боснии и Герцеговины.

Малиновский – очень хороший и сильный игрок, который, я уверен, в будущем поможет команде. Сейчас нам будет его не хватать. Не знаю, были ли у игроков попытки как-то уговорить Петракова изменить свое мнение и довызвать Руслана. Но, если это и должен кто-то делать, то Ярмоленко или Пятов. Я считаю, что именно они должны разговаривать с тренером, если действительно такое будет,

– рассказал Соболь.

Непонятные отношения между Петраковым и Малиновским