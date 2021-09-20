"Нам не вистачатиме Маліновського"
Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів про відсутність Руслана Маліновського у заявці збірної України на наступні матчі. На його думку, змінити рішення наставника "синьо-жовтих" зможуть спробувати лише ветерани команди – Андрій Ярмоленко та Андрій Пятов.
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Досвідчені лідери збірної у разі необхідності можуть поговорити та попросити Петракова повернути Маліновського у команду.
- Нагадаємо, що 64-річний спеціаліст не включив гравця Аталанти у заявку на матчі відбору чемпіонату світу-2022. Українська збірна 9 жовтня зіграє на виїзді проти Фінляндії, а вже 12 жовтня у Львові проведе поєдинок проти Боснії і Герцеговини.
Маліновський – дуже хороший і сильний гравець, який, я впевнений, у майбутньому допоможе команді. Зараз нам його не вистачатиме. Не знаю, чи були у гравців спроби якось вмовити Петракова змінити свою думку і довикликати Руслана. Але, якщо це і повинен хтось робити, то Ярмоленко або Пятов. Я вважаю, що саме вони мають розмовляти з тренером, якщо дійсно таке буде,
– розповів Соболь.
Незрозумілі стосунки між Петраковим та Маліновським
- Футболіст Аталанти випав з основи збірної України після того, як команду очолив Олександр Петраков. Маліновський за два попередні матчі провів на полі менше тайму.
- В інтернеті поширилась інформація, що між Маліновським та Петраковим конфлікт.
- Раніше цю ситуацію прокоментувала дружина футболіста. Роксана запевнила, що між її чоловіком та наставником немає напружених стосунків.
- Руслан достроково покинув розташування збірної перед контрольним спарингом із чехами. Разом із ним поїхали й декілька інших збірників.
- Новий тренер України зробив різке висловлювання щодо поведінки Руслана у національній команді.
- Маліновський вперше прокоментував такі слова Петракова. Футболіст зазначив, що ввічливо запитався, чи може він покинути "синьо-жовтих" до матчу з Чехією та почув: "Хочеш їхати – їдь".