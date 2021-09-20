"Нам не вистачатиме Маліновського"

Український захисник Брюгге Едуард Соболь розповів про відсутність Руслана Маліновського у заявці збірної України на наступні матчі. На його думку, змінити рішення наставника "синьо-жовтих" зможуть спробувати лише ветерани команди – Андрій Ярмоленко та Андрій Пятов.

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Досвідчені лідери збірної у разі необхідності можуть поговорити та попросити Петракова повернути Маліновського у команду.

Нагадаємо, що 64-річний спеціаліст не включив гравця Аталанти у заявку на матчі відбору чемпіонату світу-2022. Українська збірна 9 жовтня зіграє на виїзді проти Фінляндії, а вже 12 жовтня у Львові проведе поєдинок проти Боснії і Герцеговини.

Маліновський – дуже хороший і сильний гравець, який, я впевнений, у майбутньому допоможе команді. Зараз нам його не вистачатиме. Не знаю, чи були у гравців спроби якось вмовити Петракова змінити свою думку і довикликати Руслана. Але, якщо це і повинен хтось робити, то Ярмоленко або Пятов. Я вважаю, що саме вони мають розмовляти з тренером, якщо дійсно таке буде,

– розповів Соболь.

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