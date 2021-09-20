"Нам не хватает Малиновского"

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рассказал об отсутствии Руслана Малиновского в заявке сборной Украины на следующие матчи. По его мнению, изменить решение наставника "сине-желтых" смогут попробовать только ветераны команды – Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов.

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Опытные лидеры сборной в случае необходимости могут поговорить и попросить Петракова вернуть Малиновского в команду.

Напомним, что 64-летний специалист не включил игрока Аталанты в заявку на матчи отбора ЧМ-2022. Украинская сборная 9 октября сыграет на выезде против Финляндии, а уже 12 октября во Львове проведет поединок против Боснии и Герцеговины.

Малиновский – очень хороший и сильный игрок, который, я уверен, в будущем поможет команде. Сейчас нам будет его не хватать. Не знаю, были ли у игроков попытки как-то уговорить Петракова изменить свое мнение и довызвать Руслана. Но, если это и должен кто-то делать, то Ярмоленко или Пятов. Я считаю, что именно они должны разговаривать с тренером, если действительно такое будет,

– рассказал Соболь.

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