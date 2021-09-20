"Нам не хватает Малиновского"
Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь рассказал об отсутствии Руслана Малиновского в заявке сборной Украины на следующие матчи. По его мнению, изменить решение наставника "сине-желтых" смогут попробовать только ветераны команды – Андрей Ярмоленко и Андрей Пятов.
Стоит прочитать Маркевич прокомментировал отсутствие Малиновского в заявке Украины Петракова
Опытные лидеры сборной в случае необходимости могут поговорить и попросить Петракова вернуть Малиновского в команду.
- Напомним, что 64-летний специалист не включил игрока Аталанты в заявку на матчи отбора ЧМ-2022. Украинская сборная 9 октября сыграет на выезде против Финляндии, а уже 12 октября во Львове проведет поединок против Боснии и Герцеговины.
Малиновский – очень хороший и сильный игрок, который, я уверен, в будущем поможет команде. Сейчас нам будет его не хватать. Не знаю, были ли у игроков попытки как-то уговорить Петракова изменить свое мнение и довызвать Руслана. Но, если это и должен кто-то делать, то Ярмоленко или Пятов. Я считаю, что именно они должны разговаривать с тренером, если действительно такое будет,
– рассказал Соболь.
Непонятные отношения между Петраковым и Малиновским
- Футболист Аталанты выпал из основы сборной Украины после того, как команду возглавил Александр Петраков. Малиновский за два предыдущих матча провел на поле меньше тайма.
- В интернете распространилась информация, что между Малиновским и Петраковым конфликт.
- Ранее эту ситуацию прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что между ее мужем и наставником нет напряженных отношений.
- Руслан досрочно покинул расположение сборной перед контрольным спаррингом с чехами. Вместе с ним уехали и несколько других сборников.
- Новый тренер Украины сделал резкое высказывание о поведении Руслана в национальной команде.
- Малиновский впервые прокомментировал такие слова Петракова. Футболист отметил, что вежливо спросил, может ли он покинуть "сине-желтых" до матча с Чехией и услышал: "Хочешь ехать – езжай".