Лидер чемпионата Турции возобновил интерес к лучшему форварду УПЛ

Турецкий Трабзонспор вновь заинтересован в трансфере Артема Довбика. Нападающий завершил первую часть чемпионата лучшим бомбардиром лиги, что не может не привлекать внимание других клубов.

Вторая попытка от турецкого клуба

Турецкий клуб проявляет все большую заинтересованность к нападающему Днепра-1. Все из-за того, что главный форвард Трабзонспора Джаннини получил травму и пропустит около 1 – 2 месяцев.

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Поэтому в команде ищут усиление атакующей линии. Речь идет об аренде с обязательным правом выкупа футболиста.

Для Довбика этот трансфер дал бы возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов, ведь Трабзонспор после 20 сыгранных матчей лидирует в турецкой Суперлиге. Скорее всего, если так дальше будут идти дела, то клуб будет участником самого престижного европейского турнира в сезоне 2022/2023.

Довбик "положил глаз" на Европу

Сразу несколько европейских клубов включила Артема Довбика в шорт-лист трансферных приобретений. Также украинские гранды Динамо и Шахтер проявляют интерес к нападающему. Однако сам футболист не хочет продолжать свою карьеру в Украине. Форвард планирует попробовать свои силы в Европе.

Президент Днепра-1 Юрий Береза заявил, что клуб готов посодействовать трансферу лидера команды.

Напомним, что первую часть сезона Довбик завершил в статусе лидера бомбардирской гонки. За 17 матчей нападающий наколотил 14 голов и сделал 5 ассистов. Днепрянину удалось опередить динамовца Виктора Цыганкова.

Также Довбика признали лучшим игроком УПЛ в 2021 году.