Друга спроба від турецького клубу
Турецький клуб проявляє все більшу зацікавленість до нападника Дніпра-1. Все через те, що головний форвард Трабзонспора Джаніні отримав травму та пропустить близько 1 – 2 місяців.
До теми Найкращий гравець УПЛ натякнув на свій відхід з Дніпра-1
Тому у команді шукають підсилення атакувальної лінії. Мова йде про оренду з обов'язковим правом викупу футболіста.
Для Довбика цей трансфер дав би можливість спробувати свої сили у Лізі чемпіонів, адже Трабзонспор після 20 зіграних матчів лідирує у турецькій Суперлізі. Швидше за все, якщо так далі будуть йти справи, то клуб буде учасником найпрестижнішого європейського турніру у сезоні-2022/2023.
Довбик "кинув око" на Європу
- Відразу декілька європейських клубів включила Артема Довбика у шорт-лист трансферних придбань. Також українські гранди Динамо та Шахтар проявляють інтерес до нападника. Однак сам футболіст не хоче продовжувати свою кар'єру в Україні. Форвард планує спробувати свої сили у Європі.
- Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявив, що клуб готовий посприяти трансферу лідера команди.
- Нагадаємо, що першу частину сезону Довбик завершив у статусі лідера бомбардирських перегон. За 17 матчів нападник наколотив 14 голів та зробив 5 асистів. Дніпрянину вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова.
- Також Довбика визнали найкращим гравцем УПЛ у 2021 році.