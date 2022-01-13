Друга спроба від турецького клубу

Турецький клуб проявляє все більшу зацікавленість до нападника Дніпра-1. Все через те, що головний форвард Трабзонспора Джаніні отримав травму та пропустить близько 1 – 2 місяців.

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Тому у команді шукають підсилення атакувальної лінії. Мова йде про оренду з обов'язковим правом викупу футболіста.

Для Довбика цей трансфер дав би можливість спробувати свої сили у Лізі чемпіонів, адже Трабзонспор після 20 зіграних матчів лідирує у турецькій Суперлізі. Швидше за все, якщо так далі будуть йти справи, то клуб буде учасником найпрестижнішого європейського турніру у сезоні-2022/2023.

До уваги. У Довбика є чинний контракт із Дніпром-1, який розрахований до кінця грудня 2023 року. За даними Transfermarkt, вартість нападника оцінена у 5 мільйонів євро.

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