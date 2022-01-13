Вторая попытка от турецкого клуба

Турецкий клуб проявляет все большую заинтересованность к нападающему Днепра-1. Все из-за того, что главный форвард Трабзонспора Джаннини получил травму и пропустит около 1 – 2 месяцев.

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Поэтому в команде ищут усиление атакующей линии. Речь идет об аренде с обязательным правом выкупа футболиста.

Для Довбика этот трансфер дал бы возможность попробовать свои силы в Лиге чемпионов, ведь Трабзонспор после 20 сыгранных матчей лидирует в турецкой Суперлиге. Скорее всего, если так дальше будут идти дела, то клуб будет участником самого престижного европейского турнира в сезоне 2022/2023.

Вниманию. У Довбика есть действующий контракт с Днепр-1, который рассчитан до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего оценена в 5 миллионов евро.

Довбик "положил глаз" на Европу