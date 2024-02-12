На этой неделе возобновляется розыгрыш Лиги чемпионов 2023-2024. Во вторник. 13 февраля, свой матч проведет мадридский Реал, который приедет в гости к Лейпцигу, пишет 24 канал.

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Лунин феерит за Реал

"Бланкос" почти идеально идут по турнирам в этом сезоне. Команда Карло Анчелотти выиграла группу ЛЧ с Наполи, Брагой и Унионом, набрав максимальные 18 очков. В чемпионате же Реал потерпел лишь одно поражение и идет первым.

А разгром Жироны в минувшие выходные позволил мадридцам оторваться от преследователя на 5 баллов. Кроме того, "сливочные" уверенно торжествовали в Суперкубке. Единственной ложкой дегтя можно назвать вылет из Кубка Испании от Атлетико.

Вдвойне приятно наблюдать за успехами Реала благодаря Андрею Лунину. Украинский вратарь вытеснил из основы Кепу Аррисабалагу и демонстрирует яркую игру. В 15-ти матчах кипер семь раз оформил клиншит.

Лейпциг на спаде

Что же касается соперника мадридцев, то Лейпциг сейчас далек от оптимального состояния. Подопечные Марко Розе вышли в плей-офф в основном благодаря слабым конкурентам по группе – Янг Бойз и Црвена Звезда.

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Зато шансов навязать МанСити борьбу за первое место по сути не было. В чемпионате же "быки" начали 2024 год тремя подряд поражениями, а в минувшие выходные потеряли очки на поле аутсайдера Аугсбурга (2:2).

Поэтому Лейпциг оказался под угрозой непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон. Сейчас РБ идет на пятом месте, отставая от дортмундской Боруссии на три балла, а от Штутгарта – на шесть.

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Букмекеры верят в победу Реала на поле немцев. На успех гостей можно поставить за 2,25, тогда как триумф Лейпцига оценивается в 3,25, а ничья – в 3,90.

При этом мадридцы являются безусловным фаворитом на проход в четвертьфинал по итогам двух матчей – 1,30 против 3,70 на "быков". В отчетной игре эксперты не сомневаются в большом количестве голов.

На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,65, тогда как на ТМ – за 2,31. Если вы верите в клиншит от Лунина (или Кепы), то ваш коэффициент 3,70.

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История матчей

Отметим, что Реал и Лейпциг провели лишь два очных матча. Состоялись они в прошлом сезоне Лиги чемпионов, когда команды попали в один квартет с Шахтером.

На "Сантьяго Бернабеу" успех праздновал Реал со счетом 2:0, а вот в Германии "быки" смогли взять реванш (3:2). В конце концов оба клуба прошли в плей-офф: мадридцы с первого места, немцы – со второго.

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