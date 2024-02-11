11 февраля Андрей Лунин празднует свой день рождения. Голкиперу сборной Украины и мадридского Реала исполнилось 25 лет.
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Ла Лига не забыла о Лунине
Накануне дня рождения одноклубники поздравили Лунина победой над главным конкурентом за чемпионство каталонской Жироной (4:0). В этом поединке украинец добавил в свой актив еще один клиншит.
Также подарок подготовила Ла Лига, которая опубликовала подборку ярких сейвов в исполнении голкипера "королевского клуба".
"Номер 13 сегодня празднует. С днем рождения, Лунин!", – говорится в поздравлении под видео.
Ла Лига поздравила Лунина нарезкой сейвов: смотрите видео
Лунин проводит лучший сезон в Реале
- Отметим, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за Реал 16 матчей во всех турнирах. Уроженец Харьковщины пропустил 13 мячей, а в семи поединках сохранил ворота "сухими".
- В чемпионате Испании "сливочные" на всех парах мчатся к чемпионству, опережая Жирону на 5 баллов. Также команда Анчелотти продолжает борьбу за Лигу чемпионов.
- Свой следующий матч "королевский клуб" сыграет во вторник, 13 февраля, против Лейпцига в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.