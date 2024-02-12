Цього тижня відновлюється розіграш Ліги чемпіонів 2023-2024. У вівторок. 13 лютого, свій матч проведе мадридський Реал, який завітає в гості до Лейпцига, пише 24 канал.

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Лунін феєрить за Реал

"Бланкос" майже ідеально йдуть по турнірах цього сезону. Команда Карло Анчелотті виграла групу ЛЧ з Наполі, Брагою та Уніоном, набравши максимальні 18 очок. В чемпіонаті ж Реал зазнав лише однієї поразки та йде першим.

А розгром Жирони минулими вихідними дозволив мадридцям відірватися від переслідувача на 5 балів. Крім того, "вершкові" впевнено тріумфували в Суперкубку. Єдиною ложкою дьогтю можна назвати виліт з Кубка Іспанії від Атлетіко.

Вдвічі приємно спостерігати за успіхами Реала завдяки Андрію Луніну. Український воротар витіснив з основи Кепу Аррісабалагу та демонструє яскраву гру. У 15-ти матчах кіпер сім разів оформив кліншит.

Лейпциг на спаді

Що ж стосується суперника мадридців, то Лейпциг зараз далекий від оптимального стану. Підопічні Марко Розе вийшли у плей-оф здебільшого завдяки слабким конкурентам по групі – Янг Бойз та Црвена Звезда.

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Натомість шансів нав'язати МанСіті боротьбу за перше місце по суті не було. У чемпіонаті ж "бики" почали 2024 рік трьома поспіль поразками, а минулими вихідними втратили очки на полі аутсайдера Аугсбурга (2:2).

Тож Лейпциг опинився під загрозою непотрапляння в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Наразі РБ йде на п'ятому місці, відстаючи від дортмундської Боруссії на три бали, а від Штутгарта – на шість.

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Букмекери вірять у перемогу Реала на полі німців. На успіх гостей можна поставити за 2,25, тоді як тріумф Лейпцига оцінюється у 3,25, а нічия – у 3,90.

При цьому мадридці є безумовним фаворитом на прохід у чвертьфінал за підсумком двох матчів – 1,30 проти 3,70 на "биків". У звітній грі експерти не сумніваються у великій кількості голів.

На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,65, тоді як на ТМ – за 2,31. Якщо ви вірите у кліншит від Луніна (або Кепи), то ваш коефіцієнт 3,70.

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Історія матчів

Відзначимо, що Реал та Лейпциг провели лише два очних матчі. Відбулись вони у минулому сезоні Ліги чемпіонів, коли команди потрапили в один квартет із Шахтарем.

На "Сантьяго Бернабеу" успіх святкував Реал з рахунком 2:0, а ось у Німеччині "бики" змогли взяти реванш (3:2). Зрештою обидва клуби пройшли у плей-оф: мадридці з першого місця, німці – з другого.

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