В эту стадию вышли 16 команд, занявших первые 2 места в своих квартетах на групповом этапе. Среди них мог оказаться и донецкий Шахтер, однако "горняки" в решающем матче уступили Порту и сыграют теперь в Лиге Европы, пишет 24 канал.

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Все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

8 победителей групп попали в число сеяных (поэтому не могли сыграть друг против друга на этой стадии турнира). В несеянные попали 8 команд, занявших вторые места в своих квартетах.

Во время жеребьевки действовало два ограничения. В одной паре не могли оказаться представители одной страны и клубы, которые уже встречались на групповой стадии. В результате в конце зимы болельщики станут свидетелями таких футбольных баталий:

Порту (Португалия) – Арсенал (Англия)

Наполи (Италия) – Барселона (Испания)

ПСЖ (Франция) – Реал Сосьедад (Испания)

Интер (Италия) – Атлетико (Испания)

ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Дортмунд (Германия)

Лацио (Италия) – Бавария (Германия)

Копенгаген (Дания) – Манчестер Сити (Англия)

Лейпциг (Германия) – Реал (Испания)

Справка. Первые игры состоятся 13/14 и 20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи 5/6 и 12/13 марта. Финал будет сыгран 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".