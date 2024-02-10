Реал – Жирона 4:0

Голы: Винисиус, 6, Беллингем, 35, 54, Родриго, 61.

В чемпионате Испании 2023-2024 состоялся центральный матч 24 тура. Действующий лидер турнира мадридский Реал принимал своего главного преследователя Жирону, пишет 24 канал.

По теме Сыграл фактор Холанда: Эвертон с Миколенко уступил МанСити из-за дубля норвежца – видео

Легкая победа Реала

Команды подошла к очной битве с разницей в два балла в пользу "бланкос". У каждой команды в активе было лишь по одному поражению за сезон, но для Жироны это был как раз проигрыш Реалу в первом круге.

Тогда каталонцы на своем поле ничего не смогли поделать с подопечными Анчелотти (0:3). На этот раз на "Сантьяго Бернабеу" история повторилась. С первых минут на поле появились трое украинцев – Лунин в составе хозяев и Довбик с Цыганковым у гостей.

По сути, Реал сразу захватил инициативу и диктовал свои правила. На перерыв мадридцы ушли при преимуществе в два мяча. На старте встречи счет открыл Винисиус благодаря точному дальнему выстрелу.

А ближе к перерыву уже сам бразилец ассистировал на Беллингема, которого упустили защитники и дали удачно выйти один на один с вратарем. А в начале второго тайма англичанин оформил дубль на добивании, закрыв по сути вопрос победителя матча.

Читайте также Капитан Жироны возгласами "Слава Украине" прервал интервью Довбыка и Цыганкова: крутое видео

Как сыграли украинцы

Хотя этот вопрос по сути и не поднимался. Жирона была инертной в атаке и не нанесла ни одного удара в створ ворот Лунина. Поэтому работы у Андрея особо не было. Не добавили ее и соотечественники, которые провели на поле по 70 минут.

Довбик и Цыганков запомнились лишь по одному дальнему удару, каждый из которых был заблокирован защитниками Реала. Мадридцы же смогли забить в четвертый раз усилиями Родриго, которому дали спокойно пройти с мячом со своей половины поля и пробить Гассанигу.

Справка. Джуд Беллингем довел показатель своих голов в Ла Лиге в этом сезоне до 16-ти мячей и единолично возглавил гонку бомбардиров. Артем Довбик остается вторым вместе с Борхой Майоралем (Хетафе. У обоих по 14 точных ударов.

Под занавес матча Хоселу мог пятый забивать с пенальти, но попал в штангу. Таким образом, Реал только укрепляет свое лидерство в Ла Лиге, наращивая отрыв от Жироны до пяти баллов.

Более того, по итогам тура отставание от "красно-белых" могут сократить Барселона и Атлетико – до трех и пяти очков соответственно. К слову, Андрей Лунин провел свой седьмой сухой матч в этом сезоне из 15-ти игр в целом.

Видео голов матча Реал – Жирона