Лейпциг уволил Тедеско

"Горняки" торжествовали в стартовом матче Лиги чемпионов со счетом 1:4. Марьян Швед, дебютировавший за дончан в матче с немцами, оформил дубль. Он забил два гола в ворота соперника на 16 и 59 минутах матча. УЕФА признала его лучшим игроком встречи.

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Еще один гол на счету Михаила Мудрика (76 минута) и полнейший разгром оформил нападающий Лассина Траоре на 85 минуте матча.

СБ Лейпциг после поражения Шахтера в Лиге чемпионов сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером команды Доменико Тедеско.

Также уволили его ассистентов Андреаса Хинкеля и Макса Урванчки.

36-летний немец возглавил Лейпциг в декабре 2021 года. Под его руководством команда сыграла 38 матчей: 21 победа, 8 ничьих и 9 поражений. При этом клуб забил 88 голов, а пропустил – 48 голов.

После 5 туров текущего сезона Бундеслиги Лейпциг идет 11-м в турнирной таблице. Команда набрала 5 очков, одержав 1 победу и по два раза сыграв вничью и проиграв. Разница мячей – 6:9.

В следующем туре чемпионата Лейпциг встретится с Боруссией Д 10 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов "быки" сыграют на выезде с Реалом 14 сентября.