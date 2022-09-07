Лейпциг звільнив Тедеско

"Гірники" тріумфували у стартовому матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:4. Мар'ян Швед, який дебютував за донеччан у матчі з німцями, оформив дубль. Він забив два голи у ворота суперника на 16 та 59 хвилинах матчу. УЄФА визнала його найкращим гравцем зустрічі.

До слова Оновлений Шахтар виносить Лейпциг у Лізі чемпіонів, забивши чотири голи: відео розгрому

Ще один гол на рахунку Михайла Мудрика (76 хвилина) і цілковитий розгром оформив нападник Лассіна Траоре на 85 хвилині матчу.

РБ Лейпциг після поразки Шахтарю в Лізі чемпіонів повідомив про дострокове припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско.

Також звільнили його асистентів Андреаса Хінкеля і Макса Урванчки.

36-річний німець очолив Лейпциг в грудні 2021 року. Під його керівництвом команда зіграла 38 матчів: 21 перемога, 8 нічиїх та 9 поразок. При цьому клуб забив 88 голів, а пропустив – 48.

Після 5 турів поточного сезону Бундесліги Лейпциг йде 11-м в турнірній таблиці. Команда набрала 5 очок, здобувши 1 перемогу та по два рази зігравши внічию та програвши. Різниця м’ячів – 6:9.

У наступному турі чемпіонату Лейпциг зустрінеться з Боруссією Д 10 вересня. У другому турі Ліги чемпіонів "бики" зіграють на виїзді з Реалом 14 вересня.