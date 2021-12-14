Джонс назвал ключевые ошибки Энтони
По словам Рой Джонса, Джошуа следовало бы отойти от реванша и предоставить возможность встретиться с украинцем Тайсону Фьюри. Таким образом, у британца было бы больше времени, чтобы подготовиться к поединку против Усика.
Кстати Хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, – Усик стремится выйти на ринг против Фьюри
Но для Энтони будет плохо, если Усик победит Фьюри. Тогда Александр подойдет к их бою еще более уверенным, чем в прошлый раз,
– сказал экс-боксер.
Джонс заверил, что для Джошуа деньги не в приоритете. Отход от реванша был бы разумным решением для Энтони, чтобы тот лучше подготовился.
"В реванше Энтони нужно быть умнее и начать быстрее. Если бы он это сделал в первом поединке – он бы победил, ведь не был уничтожен Александром. Энтони очень долго ждал, чтобы вступить в бой. А когда вступил – выиграл много раундов. Но первые три отдал Усику. Это нельзя делать против бойцов такого типа, ведь Александр – настоящий боксер", – подчеркнул Рой.
Боксер убежден, что Усику удалось победить благодаря успешным первым трем раундам.
"Он не собирался нокаутировать Джошуа, а хотел перебоксировать его. Если отдаешь ему первые три раунда – он уже выиграл бой. Потом ему нужно просто выжить в ринге и довести все до победы, что Усик и сделал", – добавил бывший чемпион мира.
Усик – Джошуа: все, что известно о реванше
- Усик получил чемпионские пояса в бою против Энтони Джошуа 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. Украинец победил единогласным решением судей.
- Сразу после боя Джошуа решил активировать опцию о реванше.
- Ранее Усик заявлял, что бой может состояться уже весной 2022-го. Однако недавно боксер опроверг эту информацию и отметил, что пока они с Джошуа не близки к реваншу.
- Неожиданно появился еще один претендент на сражение против украинца. Тайсон Фьюри заявил о своем желании выйти на ринг против Александра. Сам украинец отметил, что тоже хотел бы попробовать свои силы против британца.
- Но время на организацию объединительного боя прошло, а потому WBC объявила об обязательной защите пояса Фьюри.