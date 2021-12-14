Джонс назвал ключевые ошибки Энтони

По словам Рой Джонса, Джошуа следовало бы отойти от реванша и предоставить возможность встретиться с украинцем Тайсону Фьюри. Таким образом, у британца было бы больше времени, чтобы подготовиться к поединку против Усика.

Кстати Хочу, чтобы Джошуа отошел в сторону, – Усик стремится выйти на ринг против Фьюри

Но для Энтони будет плохо, если Усик победит Фьюри. Тогда Александр подойдет к их бою еще более уверенным, чем в прошлый раз,

– сказал экс-боксер.

Джонс заверил, что для Джошуа деньги не в приоритете. Отход от реванша был бы разумным решением для Энтони, чтобы тот лучше подготовился.

"В реванше Энтони нужно быть умнее и начать быстрее. Если бы он это сделал в первом поединке – он бы победил, ведь не был уничтожен Александром. Энтони очень долго ждал, чтобы вступить в бой. А когда вступил – выиграл много раундов. Но первые три отдал Усику. Это нельзя делать против бойцов такого типа, ведь Александр – настоящий боксер", – подчеркнул Рой.

Боксер убежден, что Усику удалось победить благодаря успешным первым трем раундам.

"Он не собирался нокаутировать Джошуа, а хотел перебоксировать его. Если отдаешь ему первые три раунда – он уже выиграл бой. Потом ему нужно просто выжить в ринге и довести все до победы, что Усик и сделал", – добавил бывший чемпион мира.

Усик – Джошуа: все, что известно о реванше