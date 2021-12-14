Джонс назвав ключові помилки Ентоні

За словами Рой Джонса, Джошуа слід було б відійти від реваншу та надати можливість зустрітися з українцем Тайсону Ф'юрі. Таким чином в британця було б більше часу, аби підготуватися до поєдинку проти Усика.

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Але для Ентоні буде погано, якщо Усик переможе Ф'юрі. Тоді Олександр підійде до їхнього бою ще більш впевненим, ніж минулого разу,

– сказав ексбоксер.

Джонс запевнив, що для Джошуа гроші не в пріоритеті. А відхід від реваншу був би розумним рішенням для Ентоні, аби той краще підготувався.

"У реванші Ентоні треба бути розумнішим та почати швидше. Якби він це зробив у першому поєдинку – він би переміг, адже не був знищений Олександром. Ентоні дуже довго чекав, щоб вступити у бій. А коли вступив – виграв багато раундів. Але перші три віддав Усику. Це не можна робити проти бійців такого типу, адже Олександр – справжній боксер", – наголосив Рой.

Боксер переконаний, що Усику вдалося перемогти завдяки успішним першим трьом раундам.

"Він не збирався нокаутувати Джошуа, а хотів перебоксувати його. Якщо віддаєш йому перші три раунди – він уже виграв бій. Потім йому потрібно просто вижити у рингу і довести все до перемоги, що Усик і зробив", – додав колишній чемпіон світу.

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