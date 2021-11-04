Легендарный Рой Джонс поставил Усика в один ряд с Мухаммедом Али, Тайсоном и Холифилдом

Легендарный экс-чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший считает, что Александр Усик стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.

Джонс высказался на тему, что Усик слишком мал для сверхтяжелого веса. Легендарный боксер напомнил, сколько весили иконы бокса прошлых лет.

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Это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мухаммед Али весил примерно 218 фунтов, праймовый Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так, что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса.

– сказал он.

. 218 фунтов – это 98,88 килограмма.

Также Рой Джонс сделал прогноз на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

"Будет великолепный и тяжелый бой. Большой хороший боксер обычно побеждает маленького хорошего боксера. По этой логике выиграть должен Фьюри. Но Усик очень хороший, мне кажется, что он победит", – сказал Джонс.