Легендарный Рой Джонс поставил Усика в один ряд с Мухаммедом Али, Тайсоном и Холифилдом
Источник:Спорт: Єдиноборства
Легендарный экс-чемпион мира в полутяжелом весе Рой Джонс-младший считает, что Александр Усик стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом.
Джонс высказался на тему, что Усик слишком мал для сверхтяжелого веса. Легендарный боксер напомнил, сколько весили иконы бокса прошлых лет.
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Это старая школа, а тяжеловесы старой школы не были большими. Мухаммед Али весил примерно 218 фунтов, праймовый Майк Тайсон – 218 фунтов, Холифилд – 210 фунтов. Так, что Усик – это не эволюция, а типичный боксер супертяжелого веса.
– сказал он.
Также Рой Джонс сделал прогноз на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
"Будет великолепный и тяжелый бой. Большой хороший боксер обычно побеждает маленького хорошего боксера. По этой логике выиграть должен Фьюри. Но Усик очень хороший, мне кажется, что он победит", – сказал Джонс.
Усик проведет реванш с Джошуа
- В первом бою 25 сентября на стадионе Тоттенхэма Усик сенсационно побил Джошуа и отобрал у британца чемпионские титулы.
- Британец планирует вернуть пояса, он уже активировал опцию в контракте о реванше.
- Усик хочет провести следующий поединок с Джошуа при поддержке родных трибун на НСК "Олимпийский".
- Энтони заверил, что не прочь встретиться с Усиком в Украине.
- Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что готов начать переговоры по поводу предстоящего реванша между украинцем и британцем.