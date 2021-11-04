Джонс висловився на тему, що Усик занадто малий для надважкої ваги. Легендарний боксер нагадав, скільки важили ікони боксу минулих років.
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Це стара школа, а важкоатлети старої школи не були великими. Мухаммед Алі важив приблизно 218 фунтів, праймовий Майк Тайсон – 218 фунтів, Холіфілд – 210 фунтів. Так, що Усик – це не еволюція, а типовий боксер суперважкої ваги,
– сказав він.
Також Рой Джонс зробив прогноз на можливий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі за статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
"Буде чудовий та важкий бій. Великий гарний боксер зазвичай перемагає маленького гарного боксера. За цією логікою виграти має Ф'юрі. Але Усик дуже гарний, мені здається, що він переможе", – сказав Джонс.
Усик проведе реванш з Джошуа
- У першому бою 25 вересня на стадіоні Тоттенхема Усик сенсаційно побив Джошуа та відібрав у британця чемпіонські титули.
- Британець планує повернути пояси, він вже активував опцію в контракті про реванш.
- Усик хоче провести наступний поєдинок з Джошуа за підтримки рідних трибун, на НСК "Олімпійський".
- Ентоні запевнив, що не проти зустрітися з Усиком в Україні.
- Промоутер Джошуа Едді Хірн заявив, що готовий почати перемовини щодо майбутнього реваншу між українцем та британцем.