Киевское Динамо в воскресенье, 7 марта, одержало уверенную победу в 17 туре чемпионата Украины. Киевский клуб уверенно одолел закарпатский Минай.

Динамо – Минай 3:0

Голы: Сидорчук, 52, Де Пена, 55, Родригес, 90 (п)

Удаление: Малепе, 54 (Минай)

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После сложного матча в 1/4 финала Кубка Украины Динамо мало в Ужгороде встретиться с Минаем. А также игру перенесли в Киев из-за того, что Закарпатская область попала в красную зону карантина.

Поэтому, сэкономив время на поездке в Ужгород, которая так и не состоялась, Динамо агрессивно начало матч. Киевляне полностью владели инициативой и создали три острых момента за первую половину игры.

На 19 минуте Николай Шапаренко пробил после прострела в штрафную от Кендзеры. Буяльский остроумно пропустил мяч между ног, однако голкипер отразил удар Шапаренко.

Еще один момент у "динамовцев" возник после навеса Де Пена в штрафной. На передачу откликнулся Беседин и пробил в упор. Вратарь Миная вновь был на высоте.

В компенсированное время хозяев должен выводить вперед Буяльский. Виталий из пределов штрафной замыкал прострел Караваева, но попал в перекладину.

После перерыва Динамо не сбавило обороты и быстро "размочило нули на табло". Шапаренко догнал мяч на лицевой линии и оставил его для навеса Де Пена. Уругваец в штрафной нашел Беседина, но тот не смог переправить мяч в ворота.

Разгром за 45 минут

На правом фланге мяч получил Кендзера и отдал под удар Сидорчуку. Тот нанес мощный удар в нижний угол 1:0.

Буквально за минуту Минай существенно ухудшил свои шансы на положительный результат. Буяльский красивым пасом вывел Караваева на свидание с голкипером. Защитник гостей Малепе сбил Караваева и был удален.

Опасный штрафной уверенно реализовал Карлос Де Пена.

Сделать счет разгромным мог все тот же Де Пена. Жерсон Родригес вывел уругвайца на рандеву с голкипером. Игрок Динамо пробил во вратаря, после чего мяч отлетел к Шепелеву. Хавбек Динамо пробил, но Попович спокойно забрал мяч в руки.

На 71 минуте состоялся знаковый момент. Бывший футболист Карпат Михаил Кополовец, который является спортивным директором Миная и одновременно футболистом, вышел на поле. Кополовец дебютировал за Минай в УПЛ. Он впервые сыграл в УПЛ с 12 июля 2014 года.

Благодаря многочисленному большинству и положительному результату Динамо играло в свое удовольствие. На 85 минуте шедевральный гол едва не забил Сидорчук. Капитан киевлян выстрелил дальним ударом, однако Попович совершил эффектное спасение.

Увеличить преимущество Динамо мог Андриевский, однако его удар также парировал Попович. Но перед этим в штрафной Миная Ковтун нарушил правила против Шепелева. После использования системы VAR Екатерина Монзуль назначила пенальти.

Удар с отметки хотел выполнить Жерсон Родригес, однако Артем Беседин выпросил у партнера право исполнить пенальти. Артем не забил с 11 метров, ведь Попович отбил мяч.

Но во время выполнения удара вратарь нарушил правила и Динамо перебивало пенальти. На этот раз к отметке подошел Родригес и отметился голом – 3:0!

На этом Динамо остановилось и одержало убедительную победу. Киевляне продолжают возглавлять турнирную таблицу. Минай остался на 12 позиции.

Динамо – Минай видеообзор