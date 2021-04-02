Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции. На этот раз против контрабандистов. Под санкции попал и владелец футбольного клуба Минай Валерий Пересоляк.

В пятницу, 2 апреля, СНБО провел заседание, по итогам которого были наложены санкции. Как назвали их в СНБО "топ-десятку украинской контрабанды".

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Среди этих десяти человек оказался и Валерий Пересоляк – президент футбольного клуба Минай. Он много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ГФС.

Кроме самих "коррупционеров", санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними. Попал ли под санкции футбольный клуб Минай – пока неизвестно.

Стоит напомнить, что Минай выступает в УПЛ. Но пока ведет борьбу за сохранение места в элите, находясь среди аутсайдеров.