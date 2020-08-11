Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон принял участие в программе "Неделя акул" на телеканале Discovery.

Об этом сообщает The Sun. Майк противостоял акулам в течение трех раундов, которые назвали "Тайсон против "Челюстей".

Смотрите также: Возвращение легенд откладывается: бой Тайсона и Джонса внезапно перенесли

Сначала он нырнул в клетку с акулами, потом погрузился в открытый океан и осторожно отталкивал акул, если они подплывали слишком близко.

Перед заключительным раундом боксера вырвало, но он все равно нырнул на глубину 15 метров.

"Я выбрал этого соперника, чтобы победить свой страх. Это можно сравнить с ощущениями, которые испытываешь при возвращении на ринг в 54 года. Теперь знаю, что могу преодолеть любые трудности на пути к своей главной миссии – реализовать потенциал и стать ближе к Богу", – сказал Тайсон.

Майк Тайсон поплавал с акулами: смотрите видео

Возвращение Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться на ринг. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

Уже известно, что Тайсон проведет бой против Роя Джонса. К поединку его готовит тренер по смешанным единоборствам Рафаэль Кордейро.