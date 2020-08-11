Колишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон взяв участь у програмі "Тиждень акут" на телеканалі Discovery.

Про це повідомляє The Sun. Майк протистояв акулам протягом трьох раундів, які назвали "Тайсон проти "Щелеп".

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Спершу він пірнув в клітку з акулами, потім занурився у відкритий океан і обережно відштовхував акул, якщо вони підпливали занадто близько.

Перед заключним раундом боксера вирвало, але він все одно пірнув на глибину 15 метрів.

"Я вибрав цього суперника, щоб перемогти свій страх. Це можна порівняти з відчуттями, які відчуваєш при поверненні на ринг в 54 роки. Тепер знаю, що можу подолати будь-які труднощі на шляху до своєї головної місії – реалізувати потенціал і стати ближче до Бога", – сказав Тайсон.

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Повернення Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

Вже відомо, що Тайсон проведе бій проти Роя Джонса. До поєдинку його готує тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро.