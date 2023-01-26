"Ушел за деньгами": экс-футболист Арсенала обвинил Мудрика из-за перехода в Челси

Трансфер Михаила Мудрика в Челси уже никак не дает покоя поклонникам лондонского Арсенала. Они продолжают критиковать украинца за переход к "аристократам".

Михаил Мудрик уже как 11 дней является игроком Челси. Лондонский клуб удовлетворил финансовые вкусы Шахтера и отдал за левого вингера 100 миллионов, 30 из которых в виде бонусов. Однако фанаты Арсенала продолжают публично выражать свое недовольство выбором Михаила.

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Симен: Мудрик понравился бы мне в Арсенале, если честно

Свое мнение о переходе и дебюте Мудрика в АПЛ выразил бывший голкипер Арсенала и сборной Англии Дэвид Симен.

Экс-футболист остался поражен солидной игрой Михаила в дебютном матче в футболке Челси. Однако в этом комментарии не обошлось без горькой нотки. Симен уверен, что Мудрик выбрал Челси, а не Арсенал, только из-за денег. Вроде бы Михаил погнался за высокой зарплатой.

Когда Мудрик вышел на поле, то смотрелся очень хорошо. Я был поражен его контролем мяча, как он проходил защитников, короткими передачами, которые он делал. Я думал, что он выглядит особенным. Мудрик понравился бы мне в Арсенале, если честно. Но Мудрик пошел за деньгами,

– заявил бывший голкипер.

Также Симен заверил, что нынешний Арсенал не может составить конкуренцию Челси, МанСити, Ливерпулю или Манчестер Юнайтед в финансовых трансферных баталиях.

По разной информации СМИ, Мудрик будет зарабатывать в Челси 97 – 100 тысяч фунтов стерлингов. Арсенал же предлагал Михаилу дважды меньше зарплату.

Также недоволен трансфер Мудрика в Челси журналист и болельщик Арсенала Пирс Морган. Что не скажешь о фанатах "синих", оставшихся под большим впечатлением от дебюта Михаила. Кое-кто из болельщиков "аристократов" даже добавил, что украинец стоит гораздо больше, чем 100 миллионов евро.

Главный тренер Челси Грэм Поттер тоже похвалил Михаила после его дебютной игры в АПЛ. Мудрик заставил говорить о нем даже легенды других английских грандов МЮ и Ливерпуля – Рио Фердинанд и Стивена Джеррарда в соответствии.

Даже нули на табло в матче Ливерпуль – Челси не запятнали дебют украинского футболиста. Мудрик уже в своем первом поединке в футболке "синих" мог отличиться голом, но не хватило точности. За это Михаил влюбил в себя фанатов Челси, но и установил новый рекорд в АПЛ по скорости и показал фантастическую статистику в игре против "мерсисайдцев".

Уже 3 февраля Челси примет дома Фулхэма в АПЛ. Мудрик впервые может сыграть за родных болельщиков "синих".