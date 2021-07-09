Комментарий голкипера Дании

Датский голкипер попал в неприятный инцидент с лазерной указкой, которая была в руках одного из фанатов английской сборной. Каспер Шмейхель признался, что рассказывал главному арбитру встречи о проделках зрителей на трибунах.

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Голкипер Дании прокомментировал скандальный поступок фанатов соперника во время 11-метрового удара. Также болельщики использовали лазер еще по ходу второго тайма.

Я не чувствовал лазер во время пенальти, потому что он был позади меня с правой стороны. Но я видел это во втором тайме и сказал арбитру. Думаю, он сказал об этом одному из своих коллег,

– сказал Шмейхель.

Лазером в лицо Шмейхеля: что случилось

Сборные Англии и Дании не смогли определить финалиста Евро-2020, поэтому все решалось в овертайме. На 104-й минуте команда Гарета Саутгейта получила прекрасный шанс выйти вперед в счете. Стерлинг упал в штрафной гостей 2 пенальти. Арбитр встречи повелся на картинное ныряние лидера английской команды. Хотя в этом эпизоде ​​не только падение Рахима выглядело забавно, но и можно принять во внимание то, что на поле было два мяча.

Нас ждала дуэль Шмейхель – Кейн. В тот момент один из болельщиков Англии решил немного помочь своему нападающему. Фанат посветил лазерной указкой в ​​лицо голкиперу Дании во время выполнения пенальти. Но даже это не помешало стражу ворот показать свое мастерство. Каспер парировал удар, но не успел среагировать на добивание Кейна.

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